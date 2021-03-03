Сериал "Супермен и Лоис" продлен на второй сезон

Стартовавший 23 февраля сериал "Супермен и Лоис" (Superman & Lois), рассказывающей о личной жизни одной из самых известных комикс-пар, был стремительно продлен на второй сезон. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на главу The CW Network Марка Педовица.

Шоу, очередной сегмент нескончаемой вереницы сериалов CW по комиксам DC, показал, как заверено, высокие рейтинги на всех платформах, и телебоссы решили не тянуть кота за хвост.

При этом Педовиц оперирует фразой "феноменальный мультиплатформенный дебют", указывая, что команда, сплошь состоящая из талантов, трудится самоотверженно и тяжело, ведь ситуация нынче сами понимаете какая. Так что тем больше впечатляет полученный результат.

В главных ролях: Тайлер Хэклин (Кларк Кент / Супермен), Битси Таллок (Лоис Лейн), Джордан Эльзасс (Джонатан Кент), Александр Гарфин (Джордан Кент).

Создатели - Грег Берланти и Тодд Хелбинг ("Флэш", "Стрела").