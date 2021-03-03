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Сериал "Супермен и Лоис" продлен на второй сезон

Новости
    03.03.2021, 13:32
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стартовавший 23 февраля сериал "Супермен и Лоис" (Superman & Lois), рассказывающей о личной жизни одной из самых известных комикс-пар, был стремительно продлен на второй сезон. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на главу The CW Network Марка Педовица.

Фото: twitter.com/ MrRPMurphy
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Шоу, очередной сегмент нескончаемой вереницы сериалов CW по комиксам DC, показал, как заверено, высокие рейтинги на всех платформах, и телебоссы решили не тянуть кота за хвост.

При этом Педовиц оперирует фразой "феноменальный мультиплатформенный дебют", указывая, что команда, сплошь состоящая из талантов, трудится самоотверженно и тяжело, ведь ситуация нынче сами понимаете какая. Так что тем больше впечатляет полученный результат.

В главных ролях: Тайлер Хэклин (Кларк Кент / Супермен), Битси Таллок (Лоис Лейн), Джордан Эльзасс (Джонатан Кент), Александр Гарфин (Джордан Кент).

Создатели - Грег Берланти и Тодд Хелбинг ("Флэш", "Стрела").

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