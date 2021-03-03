Совфед одобрил закон о блокировке незаконной агитации в интернете

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который позволит оперативно блокировать в интернете предвыборную агитацию, которая распространяется с нарушением закона.

"Закон распространяет действующие нормы законодательства о выборах на агитацию в интернете", - пояснила первый зампред Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Это новое явление, мы впервые пытаемся это регулировать, - добавил глава Комитета Андрей Клишас. - Если мы очень четко понимаем, как регулируются вопросы агитации в СМИ, то пока использование интернета для тех же целей пока урегулировано недостаточно".

Для решения этой проблемы в законы об основных гарантиях избирательных прав и о выборах депутатов Госдумы вносится норма о том, что ЦИК России и избиркомы в регионах могут обращаться в Роскомнадзор с представлением о блокировке незаконных агитационных материалов. Такой контент должен быть удален в течение суток. В противном случае оператор ограничит доступ к информационному ресурсу.

После вступления закона в силу ЦИК России заключит соглашение с Роскомнадзором, где пропишет порядок взаимодействия избиркомов с регулятором.