Совфед отметил свое 500-е заседание выпуском памятных почтовых марок

Верхняя палата российского парламента проводит сегодня юбилейное, пятисотое заседание. В честь этого события выпущены памятные почтовые марки.

По традиции заседание Совфеда началось с гимна Российской Федерации. Но в этот раз он прозвучал не в записи, а в живом исполнении хора знаменитого ансамбля им. Александрова.

"Уважаемые сенаторы, сегодня у нас пятисотое заседание Совета Федерации, я всех вас искренне поздравляю с этой датой", - сказала спикер Валентины Матвиенко и передала коллегам поздравление от президента РФ Владимира Путина.

"Совет Федерации - один из столпов российской государственности, важнейший институт федерализма, реального представительства регионов. Это своего рода главный инструмент участия регионов в управлении страной", - отметила председатель. Она также подчеркнула, что верхняя палата парламента активно работает с правительством России - в повестку 370 из 500 заседаний был включен "правительственный час".

В честь юбилейного заседания Совфед совместно с Министерством связи и цифрового развития России и АО "Марка" подготовил памятный набор почтовых марок. В церемонии их гашения принял участие глава Минцифры Максут Шадаев.

Все сенаторы получили в подарок марки и конверты, а также памятные значки участников 500-го пленарного заседания СФ.