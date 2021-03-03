Новости

Матвиенко поддержала введение отдельной статьи УК РФ за треш-стримы 11:40
Нурмагомедов станет секундантом Махачева на турнире UFC 11:30
В Эстонии введут масштабные ограничения из-за коронавируса 11:28
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма 11:22
Путин поздравил Логинова с победой на чемпионате мира по сноуборду 11:18
Жителей Великобритании поразил замерзший поселок под Воркутой 11:12
Патриарх Кирилл наградил Мишустина орденом Даниила Московского 11:07
В Челябинске мужчина два года жил на пенсию умершей матери 11:00
В МВД не отвергли идею хранить отпечатки пальцев россиян до их столетия 10:47
Совфед отметил свое 500-е заседание выпуском памятных почтовых марок 10:42
Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца 10:39
В Петербурге сиделку задержали за избиение 89-летней пенсионерки 10:38
Мурашко: Популяционный иммунитет к COVID-19 может сформироваться к июлю 10:34
Покупатели AliExpress смогут получать заказы на следующий день 10:30
Умер основатель группы The Wailers, соратник Боба Марли Банни Уэйлер 10:28
В центре "Моя карьера" стартует бесплатный курс "Акселератор самозанятости" 10:16
Стройкам Москвы требуется 20 тысяч отделочников, бетонщиков и других рабочих 10:15
МЧС РФ завершило разминирование в трех районах Нагорного Карабаха 10:10
Госиспытания новых снарядов для "Тосочки" начнутся в 2021 году 10:07
Симферопольца задержали за призывы к терроризму 10:03
Более ста человек умерли в Норвегии после прививки от коронавируса 09:56
Жительницу Челябинска осудили за легализацию трехсот мигрантов 09:51
В Тюмени впервые установили имплантат вращательной манжеты плеча 09:43
Парковка 8 марта в Москве будет бесплатной 09:31
АПЛ "Казань" передадут флоту до конца июня 09:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
03.03.2021 10:42
Рубрика: Власть

Совфед отметил свое 500-е заседание выпуском памятных почтовых марок

Текст: Галина Мисливская

Верхняя палата российского парламента проводит сегодня юбилейное, пятисотое заседание. В честь этого события выпущены памятные почтовые марки.

Матвиенко: Блокировка соцсетей - не наш путь

По традиции заседание Совфеда началось с гимна Российской Федерации. Но в этот раз он прозвучал не в записи, а в живом исполнении хора знаменитого ансамбля им. Александрова.

"Уважаемые сенаторы, сегодня у нас пятисотое заседание Совета Федерации, я всех вас искренне поздравляю с этой датой", - сказала спикер Валентины Матвиенко и передала коллегам поздравление от президента РФ Владимира Путина.

"Совет Федерации - один из столпов российской государственности, важнейший институт федерализма, реального представительства регионов. Это своего рода главный инструмент участия регионов в управлении страной", - отметила председатель. Она также подчеркнула, что верхняя палата парламента активно работает с правительством России - в повестку 370 из 500 заседаний был включен "правительственный час".

В честь юбилейного заседания Совфед совместно с Министерством связи и цифрового развития России и АО "Марка" подготовил памятный набор почтовых марок. В церемонии их гашения принял участие глава Минцифры Максут Шадаев.

Все сенаторы получили в подарок марки и конверты, а также памятные значки участников 500-го пленарного заседания СФ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

Минсельхоз поддержит птицеводов для сдерживания цен на мясо и яйца
В Госдуме оценили украинскую угрозу о "захвате" Крыма
МИД РФ: Москва расценивает новые санкции США как враждебный выпад
В Италии обнаружен штамм коронавируса, не поддающийся вакцинам
В Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных провокаций
Владимир Путин поручил защитить от провокаций выборы в Госдуму
Павел Крашенинников рассказал о новых деталях "Гаражной амнистии"