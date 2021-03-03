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3 марта 2021 г.

Закон Санкт-Петербурга от 1 марта 2021 года № 72-16 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга"

Дата подписания 1 марта 2021 г.
Опубликован 3 марта 2021 г.

Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 17 февраля 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Санкт-Петербурга от 20 июня 2012 года № 341-60 "О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга Губернатора Санкт-Петербурга" следующие изменения:

1. Пункт 2 статьи 4 после слов "пассивным избирательным правом," дополнить словами "постоянно проживающий в Российской Федерации,".

2. Подпункт "ж" пункта 13 статьи 16 изложить в следующей редакции:

"ж) сенаторы Российской Федерации:".

3. В тексте пункта 7 статьи 22 слова "члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации".

4. В статье 26:

1) в тексте слова "члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации";

2) подпункт "е1" пункта 23 изложить в следующей редакции:

1) сведения, подтверждающие, что данное лицо отвечает предусмотренным частью 1 статьи 3 Федерального закона "О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" требованиям о постоянном проживании на территории Санкт-Петербурга либо требованиям, содержащимся в части 4 указанной статьи;".

5. В пункте 3 статьи 47 слова "члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" заменить словами "сенатора Российской Федерации".

Статья 2

Настоящий Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



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