Срочно обновляйтесь. В Windows нашли опасную уязвимость

Бреши в системе защиты Windows позволяет хакерам перехватывать документы, которыми обмениваются пользователи, отправлять письма от лица любого сотрудника компании, пишет Газета.Ru со ссылкой на данные Microsoft.

По словам эксперта, злоумышленники могут, например, написать письмо от имени директора компании и попросить провести крупную денежную операцию, или подменить реквизиты в бухгалтерском документе на другие.

Атака затрагивает главным образом госучреждения и корпорации, рассказали в компании Avast. Уязвимости позволяют использовать их и оставаться незамеченными, подчеркивают специалисты. Единственный способ защититься - установить актуальный официальный патч от Microsoft.