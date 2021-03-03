Т-54 и Т-55 возглавили рейтинг самых массовых танков

Советские Т-54 и Т-55 стали самыми массовыми танками в истории. По числу произведенных бронемашин они обошли американские танки M60 Patton, которые до сих остаются на вооружении армий Израиля и Египта.

"С 1946 по 1983 год было выпущено свыше 100000 танков Т-54/Т-55, что делает эту серию наиболее широко производимым танком в истории", - сообщает издание National Interest (NI учитывает все копии и модификации танка, производившиеся в Китае и странах ОВД - прим. "РГ").

Во время Холодной войны произведенные в СССР и странах социалистического блока танки использован Сирией в Шестидневной войне против Израиля, где им противостояли американские танки M48 Patton и английские Centurion. Т-54 и Т-55 также проявили себя в боевых действиях в Индии, Камбодже и Уганде. Если символом поражения США во Вьетнаме стал вертолет Bell UH-1 "Ирокез", который сбрасывают за борт авианосца, то символом победы вьетнамской армии стал танк Т-54, снесший ворота Дворца Независимости в Сайгоне.

Отметим, что детище советских конструкторов доказало свою эффективность и в войнах ХХI века на Ближнем Востоке.

Секрет популярности Т-54 и Т-55 заключается в сочетании мобильности, высокой огневой мощи, бронирования и ремонтопригодности. Конструкторы обеспечили танк 100-мм нарезной пушкой и пулеметом 7,62-мм, которые поместили в уникальную полукруглую башню. Там без ущерба для внутреннего пространства можно было разместить пушку и экипаж. Впервые на Т-55 в дополнение к стальной броне толщиной 100 - 200 миллиметров была установлена система ядерной, химической и биологической защиты.

Мощный двигатель в 580 л.с. позволяет разогнать боевую машину весом в 30 тонн до 50 км/ч. Запас хода - 500 км. Высокая мобильность танка обусловлена сочетанием мощности двигателя и веса. Низкое удельное давление на грунт обеспечивает хорошую подвижность даже в вязкой грязи и на бездорожье.

Как отмечает издание, танки Т-54 и Т-55 широко экспортировались и по-прежнему используются в армиях 50 стран. В Индии Т-55 в ноябре 2020 года стал памятником и был установлена на пьедестал в городе Алибаг.