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3 марта 2021 г.

Постановление правительства Республики Тыва от 26 февраля 2021 года № 89 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Республике Тыва на 2021 год"

Дата подписания 26 февраля 2021 г.
Опубликован 3 марта 2021 г.

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Тыва на 2021 год:

на душу населения - 11 494 руб.;

для трудоспособного населения - 11 856 руб.;

для пенсионеров - 9 034 руб.;

для детей - 12 213 руб.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол



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