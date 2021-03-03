Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
03.03.2021,  
15:27
Текст:  Алексей Брусилов

Украина приняла на вооружение крупнокалиберную винтовку "Аллигатор"

В военном ведомстве Украины заявили о завершении государственных испытаний и принятии на вооружение крупнокалиберной антиматериальной винтовки "Аллигатор". Подчеркивается, что все детали, в том числе ствол, местного производства.
Фото: SNIPEX / youtube.com Фото: SNIPEX / youtube.com
Фото: SNIPEX / youtube.com

Данная винтовка относится к образцам стрелкового оружия с продольно-скользящим поворотным затвором.

Калибр - 14,5x114 мм. Начальная скорость пули - 980 м/с. Эффективная дальность стрельбы - до 2000 метров.

Общая длина - 2000 мм, а непосредственно самого ствола - 1200 мм. Ствол имеет 8 нарезов. Масса без магазина на пять патронов - 22,5 кг.

Выпущенная пуля может пролететь до 7000 метров, на дистанции 1500 метров пробивается 10-мм броня.

Заявляется, что такие крупнокалиберные винтовки могут наносить критические повреждения обычной и легкобронированной военной технике, радиолокаторам, управляемым ракетам на пусковых установках, складам, хранилищам нефтепродуктов и другим объектам.

Фото: Mztourist / wikimedia.org
"Красная стрела": Китай продемонстрировал возможности аналога Javelin

Как предполагают военные эксперты, такое оружие может поступить в диверсионные подразделения.

Ранее представители украинского военно-промышленного комплекса сообщали о создании образцов с исключительными тактико-техническими характеристиками. Однако позже оказывалось, что широко разрекламированные изделия страдают массой недостатков, а порой просто опасны в эксплуатации.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
Украина
Фото: Александр Рюмин/ТАСС
АПЛ "Казань" передадут флоту до конца июня 09:26
Армия Украины изменила походку 01.03.2021
Разработчики "Азовца" решили создать БМП "Вавилон" 19.02.2021
стрелковое оружие
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
National Interest назвал российский танк Т-90М "монстром" 08:47
АК-19 впервые представили за рубежом на выставке IDEX-2021 в ОАЭ 24.02.2021
Автомат Калашникова АК-12 модернизировали 21.02.2021
винтовки
Госиспытания новой снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2022 году 18.02.2021
Производитель рассказал о будущем снайперских винтовок 01.02.2021