Умер основатель группы The Wailers, соратник Боба Марли Банни Уэйлер

Гигантская величина музыки регги, один из основателей группы The Wailers Банни Уэйлер скончался на 74-м году жизни 2 марта на Ямайке. Об этом сообщает BBC.

The Last Standing member of the legendary group, The Wailers, Bunny Wailer (Born Neville Livingston), has died aged 73.

Condolences to the Reggae fraternity and his family.. RIP LEGEND pic.twitter.com/1QE8Dn7RW8 — Rogueradio.live 🔥🔥🔥 (@Rogueradioolive) March 2, 2021

Смерть музыканта подтвердили его менеджер и министр культуры страны Оливия Гранж.

Причина не названа, но известно, что исполнитель находился в госпитале, куда был помещен после перенесенного им в июле прошлого года повторного инсульта.

Отметим, что Уэйлер оставался последним живым участником The Wailers после смерти Марли от рака в 1981-м и убийства в 1987-м Питера Тоша, третьего основателя коллектива.

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Банни (настоящее имя Невилл О'Райли Ливингстон) родился 10 апреля 1947 года в Кингстоне. Группу они с другом детства Марли и Тошем собрали в 1963-м. Первый альбом выпустили в 1965-м. С середины 70-х занялся сольной карьерой.

Обладатель трех премий "Грэмми" и Ордена Ямайки, которым правительство страны награждает своих граждан за выдающиеся достижения.