Умер основатель группы The Wailers, соратник Боба Марли Банни Уэйлер

Гигантская величина музыки регги, один из основателей группы The Wailers Банни Уэйлер скончался на 74-м году жизни 2 марта на Ямайке. Об этом сообщает BBC.
The Last Standing member of the legendary group, The Wailers, Bunny Wailer (Born Neville Livingston), has died aged 73.— Rogueradio.live 🔥🔥🔥 (@Rogueradioolive) March 2, 2021
Condolences to the Reggae fraternity and his family.. RIP LEGEND pic.twitter.com/1QE8Dn7RW8
Смерть музыканта подтвердили его менеджер и министр культуры страны Оливия Гранж.
Причина не названа, но известно, что исполнитель находился в госпитале, куда был помещен после перенесенного им в июле прошлого года повторного инсульта.
Отметим, что Уэйлер оставался последним живым участником The Wailers после смерти Марли от рака в 1981-м и убийства в 1987-м Питера Тоша, третьего основателя коллектива.
Банни (настоящее имя Невилл О'Райли Ливингстон) родился 10 апреля 1947 года в Кингстоне. Группу они с другом детства Марли и Тошем собрали в 1963-м. Первый альбом выпустили в 1965-м. С середины 70-х занялся сольной карьерой.
Обладатель трех премий "Грэмми" и Ордена Ямайки, которым правительство страны награждает своих граждан за выдающиеся достижения.