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Умер основатель группы The Wailers, соратник Боба Марли Банни Уэйлер

Новости
    03.03.2021, 10:28
Текст:   Олег Усков

Гигантская величина музыки регги, один из основателей группы The Wailers Банни Уэйлер скончался на 74-м году жизни 2 марта на Ямайке. Об этом сообщает BBC.

Смерть музыканта подтвердили его менеджер и министр культуры страны Оливия Гранж.

Причина не названа, но известно, что исполнитель находился в госпитале, куда был помещен после перенесенного им в июле прошлого года повторного инсульта.

Отметим, что Уэйлер оставался последним живым участником The Wailers после смерти Марли от рака в 1981-м и убийства в 1987-м Питера Тоша, третьего основателя коллектива.

Банни (настоящее имя Невилл О'Райли Ливингстон) родился 10 апреля 1947 года в Кингстоне. Группу они с другом детства Марли и Тошем собрали в 1963-м. Первый альбом выпустили в 1965-м. С середины 70-х занялся сольной карьерой.

Обладатель трех премий "Грэмми" и Ордена Ямайки, которым правительство страны награждает своих граждан за выдающиеся достижения.

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