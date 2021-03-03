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03.03.2021 12:38
Рубрика: В мире

В Германии объявят план ослабления карантина

Текст: Екатерина Забродина
В среду 3 марта (в два часа дня по местному времени) канцлер Германии Ангела Меркель проведет очередную видеоконференцию с премьерами земель. Немцы с нетерпением ждут, что правительство, наконец, объявит план поэтапного выхода из локдауна, который продолжается вот уже 11 недель. "Нервы у всех на пределе, призывы к отмене карантина раздаются все громче", - отмечает Deutsche Welle. При этом, судя по утечкам, попавшим накануне в СМИ, он все же будет вновь продлен - по меньшей мере, до 28 марта. А значит, скорого возвращения к привычной жизни в ФРГ ждать пока не приходится.

Как пишет Spiegel online со ссылкой на проект решения, ослабление карантина запланировано в четыре этапа. На первом в Германии уже открылись начальные школы, детские сады и парикмахерские, где 1 марта царил небывалый ажиотаж. "На стрижку - как на праздник", - отмечали наблюдатели настрой немцев, истосковавшихся не только по "цивилизованным" прическам, но и по малейшей возможности "выйти в свет". Некоторые салоны начинали принимать клиентов прямо с полуночи.

Фото: istockphoto
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Между тем на втором этапе должны возобновить работу книжные и цветочные магазины, а также садовые рынки - недаром на носу сезон посадок. При этом все торговые точки обязаны обеспечить не менее 20 квадратных метров на одного посетителя. Не исключено, что станут возможны занятия спортом под открытым небом в пределах десяти участников. Кроме того, откроют двери автошколы и аэроклубы - но при условии, что ученики будут каждый раз предъявлять свежие справки об отрицательном тесте на "корону". Экспресс-тестирование вообще должно быть расширено. Предполагается, что воспитатели дошкольников, учителя и ученики смогут рассчитывать на один или два бесплатных анализа в неделю. То же требование придется соблюдать всем работодателям в отношении сотрудников, которых невозможно держать "на удаленке". А еще со следующего понедельника гражданам разрешат встречаться в компаниях до пяти человек, не живущих под одной крышей (до сих пор было возможно общение лишь с "одним представителем другого домохозяйства"). Кроме того, на пасхальные праздники - со 2 по 5 апреля - родственники смогут повидаться в расширенном составе (за пределами только двух домохозяйств).

Дальнейшие послабления будут зависеть непосредственно от семидневного коэффициента заражений. Сейчас это в среднем 60 новых пациентов на 100 тысяч жителей (где-то два раза больше, а где-то почти в пять раз меньше). Как только порог в том или ином регионе опустится до 35 человек, там откроются розничные непродовольственные магазины, музеи и зоопарки, а также возобновятся спортивные мероприятия. И только на четвертом этапе - при условии "устойчивого снижения заболеваемости" - речь пойдет о посещении кафе и ресторанов, театров, кино и концертных залов, а также о туристических поездках. Но до этого пока далеко. В проекте отмечается, что "перемещения внутри страны и за границей без особой надобности по-прежнему крайне не рекомендованы".

Лишь 24 марта канцлер и главы регионов соберутся на следующую виртуальную встречу, чтобы обсудить "перспективы возобновления работы заведений общепита". Между тем Меркель уже дала понять, что правительство оставляет за собой "рычаги экстренного торможения" - то есть право снова закрутить гайки, если цифры "короны" поползут вверх. К слову, некоторые немецкие эпидемиологи полагают, что страну потихоньку накрывает третья волна пандемии. А социологи и медики "регистрируют рост психических расстройств и пациентов с депрессией", отмечает Deutsche Welle. Кроме того, многие немцы на карантине "спиваются и толстеют". Свежий опрос института INSA-Consulere в Берлине и Бранденбурге, показал, что 43 процента жителей этих регионов поправились на пять с половиной килограммов, а 14 процентов набрали более десяти кило. Те, кто крепко застрял в своих "хоум-офисах", постоянно перекусывают "не столько от голода, сколько от скуки и безысходности" - особенно если кухонный стол превратился в рабочий. В такихбезнадежных случаях психологи рекомендуют регулярно "пересаживаться на другой конец".

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