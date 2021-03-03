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03.03.2021 21:12
Рубрика: В мире

В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19

Текст: Александр Гасюк

Резкий всплеск заболеваемости COVID-19, зафиксированный в Греции в последние дни, вынудил власти страны ужесточить ограничительные меры.

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Как сообщает Афинское агентство новостей, количество вновь заболевших коронавирусом, особенно в густонаселенном столичном регионе Аттика, быстро увеличивается и за последние сутки достигло рекордного значения - 2702 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. При этом 40 человек в среду стали жертвами нового вируса (общее число заболевших в 9,5-миллионной Греции достигло почти 200 тысяч человек, а погибших - 6,6 тысячи человек). Сообщатся, что средний возраст заболевших граждан составляет 44 года, а средний возраст умерших - 79 лет.

На фоне находящейся на пределе своих возможностей системы здравоохранения страны правительство в Афинах приняло решение продлить карантин и ограничительные меры на две недели во всех регионах Греции, которые относятся к "красной категории", означающей повышенный риск заболевания. При этом ряду "красных зон" присвоен темно-красный цвет, который указывает на очень высокий риск заразиться COVID-19.

Ограничения будут действовать с 6 часов утра завтрашнего дня до 6 часов утра 16 марта. Предусматривается запрет на любое несанкционированное передвижение граждан, а также резко ужесточаются правила получения специального SMS-кода, разрешающего выход из дома по уважительным причинам.

Фото: REUTERS
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Отныне покинуть квартиру или частный дом разрешается только для похода в магазин или банк, находящийся в радиусе не более 2 километров от места жительства. Введен запрет на использование любого транспорта во время выгула домашних животных. Одновременно будут ужесточены проверки полицией всех находящихся на улицах граждан на предмет наличия у них оснований для выхода из дома в период локдауна.

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