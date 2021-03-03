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03.03.2021 15:53
Рубрика: В мире

В Нидерландах у центра тестировании на коронавирус прогремел взрыв

Текст: Юрий Когалов

Возле центра тестирования на коронавирус, расположенного в нидерландском городе Бовенкарспел, прогремел взрыв. Как передает Dutch News, инцидент произошел около 7 утра по местному времени, поэтому никто не пострадал. В здании лишь выбило стекла.

Фото: REUTERS
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По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Полиция перекрыла район, саперы проверяют, не осталось ли других бомб.

Стражи порядка предполагают, что целью был именно центр для тестирования. Они уже неоднократно подвергались атакам в Нидерландах. Противники антикоронавирусных ограничений поджигали их в различных городах, били в зданиях стекла.

В мире Европа Нидерланды

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