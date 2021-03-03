В Нидерландах у центра тестировании на коронавирус прогремел взрыв

Возле центра тестирования на коронавирус, расположенного в нидерландском городе Бовенкарспел, прогремел взрыв. Как передает Dutch News, инцидент произошел около 7 утра по местному времени, поэтому никто не пострадал. В здании лишь выбило стекла.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство. Полиция перекрыла район, саперы проверяют, не осталось ли других бомб.

Стражи порядка предполагают, что целью был именно центр для тестирования. Они уже неоднократно подвергались атакам в Нидерландах. Противники антикоронавирусных ограничений поджигали их в различных городах, били в зданиях стекла.