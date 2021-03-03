В совет директоров "Роснефти" выдвинута бывшая глава МИД Австрии

В совет директоров компании "Роснефть" выдвинута бывшая глава МИД Австрии доктор права Карин Кнайсль. Это следует из соответствующего распоряжения правительства России.

Она вместе с бывшим канцлером Германии Герхардом Шрёдером, исполнительным директором компании Nord Stream 2 AG Маттиасом Варнигом и председателем правления Marcuard Holding Ханс-Йоргом Рудлоффом выдвинуты кандидатами в качестве независимых директоров компании.

Кандидатами от нашей страны выдвинуты действующие члены совета директоров - вице-премьер Александр Новак, помощник президента Максим Орешкин и глава "Роснефти" Игорь Сечин.