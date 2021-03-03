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03.03.2021 22:36
Рубрика: В мире

В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина

Текст: Максим Макарычев

Убийство 216 серых волков менее чем за 60 часов охотниками из Висконсина вызвало бурю негодования в США со стороны общественности и представителей организаций защиты дикой природы. Количество убийств превысило месячный лимит квот по всему штату, что вынудило власти Висконсина досрочно завершить сезон охоты.

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Согласно сообщения американских СМИ, на прошлой неделе охотники и звероловы в Висконсине убили 216 серых волков во время сезона охоты, что более чем на 82 процента превышает установленную властями для них квоту. Как сообщает издание Milwaukee Journal Sentinel, большинство животных были убиты охотниками, использовавшими гончих собак.

Представители департамента природных ресурсов продали в этом сезоне 1547 разрешений на охоту, в среднем одну на 13 охотников или звероловов, что ниже предыдущего ежегодного целевого числа квоты. При этом власти штата выдали лицензию на отстрел не более 200 волков в попытке стабилизировать их популяцию. Поскольку индейские племена потребовали квоту на 81 животное, оставалось 119 лицензий, выданных государством для звероловов и охотников. Индейские племена считают волков священными, животными они обычно используют свои наделы для защиты, отпугивая их, а не для их отстрела и убийства, сообщает Guardian.

В 1950-х годах серые волки, чья популяция в Висконсине являлась самой крупной в США, были истреблены в этом штате из-за многих лет нерегулируемой охоты. Усиленные меры защиты, такие как федеральный закон 1973 года об исчезающих видах, помогли восстановить их популяцию. После внедрения этих мер защиты серые волки появились и распространились повсеместно в лесных массивах в Висконсине, переместившись сюда из северной Миннесоты.

Впоследствии официальные лица Висконсина установили три сезона охоты и отлова животных на ловушки. В 2012 году было убито 117 волков, в 2013 году - 257, а в 2014 году - 154. В декабре 2014 года федеральный судья в ответ на иск защитников дикой природы постановил, что серый волк должен быть снова включен в список исчезающих видов. В октябре 2020 года администрация Трампа исключила серого волка из данного списка, что способствовало притоку в штат в этом году многочисленных охотников и звероловов.

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