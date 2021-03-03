В Вашингтоне усилили меры безопасности из-за возможных провокаций

В столице США усилили меры безопасности из-за возможных провокаций четвертого марта. "Мы продолжаем работать с нашими партнерами из правоохранительных органов. Департамент принял оперативные меры по усилению безопасности и укомплектованию личного состава на несколько дней", - говорится в сообщении, распространенном полицией Капитолия. Данный объект будут охранять особенно тщательно.

Ранее СМИ сообщали, что почти пять тысяч бойцов Нацгвардии останутся в Вашингтоне до 12 марта на случай беспорядков с участием сторонников Дональда Трампа. Почему 4 марта? Дело в том, что до 1933 года инаугурация президента США проходила именно в этот день. И не исключено, что американцы, не согласные с результатами прошлогодних выборов главы государства, вновь соберутся у здания Конгресса США, поясняет ТАСС.