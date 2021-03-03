Власти Индии заявили, что близки к контролю над пандемией

Индия близка к тому, чтобы объявить, что пандемия коронавируса взята под контроль. Об этом заявил первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан.

По данным ВОЗ, если на миллион человек ежедневно проводится 140 тестов и процент положительных результатов составляет 5% или ниже, это означает, что пандемия COVID-19 находится под контролем. "Мы очень близки к этой отметке, в настоящее время общее число положительных случаев составляет 5,11%", - цитирует РИА Новости Бхушана.

По его словам, на два штата - Махараштру и Кералу - приходится 75% от общего числа активных случаев COVID-19 в Индии. Согласно последним данным минздрава, всего в Индии от коронавируса лечатся 168,3 тысячи человек, при этом в Махараштре проходят лечение 78,8 тысячи, в Керале - 48,1 тысячи граждан.

Сегодня Индия находится на втором месте в мире по числу случаев коронавируса. Всего в стране заболели 11,1 миллиона человек, скончались - более 157 тысяч. С первого марта в стране началась вторая волна вакцинации. Прививки начали делать жителям старше 60 лет, а также людям старше 45 лет с сопутствующими заболеваниями.