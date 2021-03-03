Во Франции за сутки скончались 300 человек с коронавирусом

За сутки в больницах Франции от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 300 человек. Министерство здравоохранения республики заявило, что во многих районах страны ситуация продолжает ухудшаться. В нескольких десятках департаментов идет рост числа смертельных случаев. Например, первого марта власти сообщили о 400 умерших от COVID-19.

За последние семь дней с симптомами коронавируса госпитализированы свыше девяти тысяч человек, из них почти две тысячи направлены в отделения реанимации. Стоит отметить, что за два месяца во Франции прививку от SARS-CoV-2 сделали более трех миллионов человек. В основном это медики, лица старше 75 лет и люди с тяжелыми заболеваниями, напоминает ТАСС.