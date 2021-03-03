Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию

Вашингтон принял правильное решение, заявив о своем отказе силой насаждать демократию за рубежом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наконец-то Соединенные Штаты приняли правильное решение. Хотела бы отметить, что нельзя демократию, вообще ничего продвигать силой. Нельзя что-либо продвигать, даже не силой, а используя какие-то другие ресурсы, в другие суверенные страны без их на то воли, официального согласия, без уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости этих государств. Нужно перечитать Устав Объединенных Наций и руководствоваться им", - заявила Захарова в интервью телеканалу "Звезда".

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что новая американская администрация не будет насаждать демократию в других странах силовыми методами, тем более что в прошлом они не принесли ожидаемого результата. Отныне, по словам главы американской дипломатии, Вашингтон будет "использовать силу собственного примера".