Паоло и Тициана Теренци, создатели парфюмерного бренда Tiziana Terenzi, всегда черпали вдохновение из путешествий, из эмоций, возникающих возле горящего костра или у плещущегося о борт корабля моря, под итальянским солнцем или на свежем ветру, или просто из богатого жизненного опыта.

Все это сплетается в порыве вдохновения, превращаясь в ароматы, шлейф которых не просто тянется в воздухе, но плывет по волнам памяти, рождая сложные и красивые ассоциации.

Опыт Паоло Теренци столь же уникален, как и его творения. Он не только уважаемый итальянский парфюмер, но профессиональный музыкант, обладатель степени в юриспруденции и философии, знаток химии и физики, а еще он поэт с богатой фантазией. Любовь к искусству и красоте делают его парфюмерные творения "эликсиром жизни". Он любит работать только с натуральным сырьем, которое находит в многочисленных путешествиях. В своей библиотеке материалов он фокусируется на 200-300 драгоценных нотах, которые смешивает в сложные, насыщенные композиции.

В 2012 году вместе с женой Тицианой он создал собственный бренд Tiziana Terenzi, где стал главным парфюмером, а жена - креативным директором. Тициана тоже человек творческий: она дизайнер ювелирных украшений. Не случайно в каждом флаконе Tiziana Terenzi есть детали из чистого золота, а сами флаконы выдуваются вручную.

В 2014 году было положено начало Anniversary Collection ("Юбилейной коллекции"), которая создается по старым традициям парфюмерного искусства.

Капля любого из этих ароматов уносит в путешествие между мечтой и реальностью

Для этой коллекции чета Теренци выбирает исключительно редкие парфюмерные компоненты, доступные в ограниченном количестве.

Burdel от Tiziana Terenzi: экзотические специи, тмин и кардамон, ладанник и бергамот, бальзам, мускус, белый уд.

"Юбилейная коллекция" базируется на тех же принципах, что и виноделие: виноград всегда один и тот же, но вкус его год от года может меняться в зависимости от погодных условий, поэтому оттенки вкуса коллекционного вина разных лет отличаются.

Cabiria от Tiziana Terenzi: груша и яблоко, дыня и мята, древесный аккорд ливанского кедра и тосканской березы.

Так и ароматы Tiziana Terenzi при сохранении формулы и рецептуры каждый год приобретают едва уловимое отличие, новый оттенок. Благодаря этому аромат в каждом флаконе уникален и становится предметом коллекционирования. Кстати, эти парфюмы существуют только в виде Extrait de Parfum и только во флаконах по 100 мл. Каждый флакон помечен годом производства аромата.

Последние новинки Tiziana Terenzi Anniversary Collection - созданные в 2020 году Cabiria и Burdel. В фильме Федерико Феллини "Ночи Кабирии" рассказывается трогательная история женщины Кабирии, которая живет сложной жизнью, не теряя надежды и улыбки. Аромат Cabiria - это путешествие в мир грез. Он открывается нежным аккордом итальянских фруктов, к которым добавляются свежие ноты мяты и черной смородины. В сердце аромата индийский жасмин самбак поддерживается мягкими тонами болгарской розы и гипнотическим гелиотропом. В завершение - неожиданный древесный аккорд ливанского кедра и тосканской березы.

В другом знаменитом фильме Феллини "Амаркорд" рассказана история беспечных молодых людей из Романьи, которые с любопытством исследуют жизнь, и на диалекте родного города Паоло и Тицианы эту беззаботную молодежь называют словом "бурдель". Поэтому аромат Burdel беззаботный и cладкий. В нем звучит ностальгия о прошлом. Композиция открывается пульсирующим аккордом экзотических специй. Сирийский тмин и гватемальский кардамон подслащены эссенцией ладанника и бергамотом из Калабрии. Яркое сердце аромата окрашено древесными и бальзамическими нотами и неожиданно смягчается волнующим ароматом ландыша.