Указ главы Республики Башкортостан от 3 марта 2021 года № УГ-106 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) пункт 13 (Министерству образования и науки Республики Башкортостан и администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"- рассмотреть вопрос перехода образовательного процесса в общеобразовательных организациях с 9 марта 2021 года в штатный (сменный) режим, по возможности с отменой "гибкого" расписания занятий и увеличением продолжительности уроков до 45 минут.";

2) в пункте 22 слова "проведению дезинфекционных мероприятий" заменить словами "проведению дезинфекционных мероприятий (не менее чем один раз в неделю)".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров







