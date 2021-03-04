Со 2 по 9 марта в Петровском Пассаже вот уже в четвертый раз проходит цветочный базар.

Целые поляны живых тюльпанов превращают все помещение в благоухающий сад. Охапки желтой мимозы, фиолетовые ирисы, белоснежная сирень, а еще нарциссы, анемоны, ранункулюсы и гиацинты - долгожданная весна приходит в Петровский Пассаж вместе с одним из самых красивых цветочных базаров.

Вместе с выбором подарков к 8 Марта и покупкой букетов, собранных флористами Bosco Fiori, гостей ожидает праздничная атмосфера: букеты на любой вкус, цветочницы в соломенных шляпках-канотье и живая музыка. Все это дарит ощущение настоящего праздника и напоминает о том, что тепло не за горами. На тюльпаны действует специальное предложение: букет из 25 цветов за 990 рублей.