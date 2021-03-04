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04.03.2021 20:39
Рубрика: В мире

Бундестаг продлил режим эпидемии национального масштаба до 1 июля

Текст: Екатерина Забродина
Режим эпидемии национального масштаба, формально истекавший в конце марта, будет действовать в Германии по меньшей мере до 1 июля. Как передает Spiegel online, такое решение поддержали большинство депутатов бундестага (368 проголосовали за, 293 - против). Закон подтверждает полномочия федерального правительства вводить, продлевать или восстанавливать карантинные меры в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Собственно, все эти полномочия были у властей ФРГ и раньше, в том числе во время первого локдауна. Однако в ноябре 2020 года власти решили подвести новую законодательную базу под все те многочисленные ограничения, которые власти то вводили, то отменяли, то снова вводили с начала пандемии. Как писала "РГ", тогда была принята новая версия закона "О защите от инфекций", впервые наделившая парламент правом объявлять "эпидемическую ситуацию" на базе глобальных рекомендаций ВОЗ или же - как это происходит на практике - показателей распространения инфекции в регионах ФРГ.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Кстати, во время прошлого голосования сторонников чрезвычайного режима было заметно больше. Тогда 422 депутата выступили за, 134 воздержались и только 90 народных избранников, почти все исключительно из "Альтернативы для Германии", проголосовали против.

Напомним, что 3 марта канцлер Ангела Меркель после совещания с премьерами земель озвучила долгожданный план постепенного ослабления карантина. Вслед за парикмахерскими, которые уже открыли двери в первый день весны, настанет через книжных и цветочных магазинов, садовых рынков и автошкол. Однако до полноценного возвращения к привычной жизни, в том числе походам в кафе, рестораны, театры, еще очень далеко.

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