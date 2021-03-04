Указ главы Республики Бурятия от 3 марта 2021 года № 60 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Новости

Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" 00:48
В Индии вакцинацию от COVID будут проводить круглосуточно 00:29
Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен 00:08
Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР в Ясиноватой 00:02
Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией 03.03.2021
Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл 03.03.2021
В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов 03.03.2021
Доказана связь COVID-19 с группой крови 03.03.2021
Видео: В Москве такси влетело в лоб трамваю 03.03.2021
Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест 03.03.2021
В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина 03.03.2021
Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео 03.03.2021
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 03.03.2021
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 03.03.2021
В ночь на четверг в Москве ожидается небольшой снег 03.03.2021
Жена Плющенко отреагировала на слухи о возвращении Косторной к Тутберидзе 03.03.2021
В Швеции неизвестный ранил ножом восемь человек 03.03.2021
Бизнес сможет использовать обезличенные персональные данные 03.03.2021
В Греции зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID-19 03.03.2021
СМИ: Жену футболиста Мамаева госпитализировали после потери сознания 03.03.2021
США пообещали больше не насаждать демократию в мире силой 03.03.2021
Су-27 перехватил над Балтикой два американских стратегических бомбардировщика 03.03.2021
В Твери спасли беременную с тотальным поражением легких на фоне COVID-19 03.03.2021
Подмосковная прокуратура передала в суд дело строителей-мошенников 03.03.2021
Олег Басилашвили получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени 03.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 марта 2021 г.

Указ главы Республики Бурятия от 3 марта 2021 года № 60 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83, от 29.04.2020 № 87, от 06.05.2020 № 93, от 09.05.2020 № 96, от 11.05.2020 № 97, от 12.05.2020 № 99, от 13.05.2020 № 102, от 14.05.2020 № 103, от 29.05.2020 № 118, от 02.06.2020 № 123, от 09.06.2020 № 127, от 12.06.2020 № 129, от 17.06.2020 № 133, от 19.06.2020 № 138, от 25.06.2020 № 140, от 30.06.2020 № 146, от 03.07.2020 № 151, от 06.07.2020 № 153, от 20.07.2020 № 158, от 20.07.2020 № 159, от 23.07.2020 № 163, от 03.08.2020 № 172, от 07.08.2020 № 175, от 11.08.2020 № 176, от 21.08.2020 № 185, от 27.08.2020 № 187, от 07.09.2020 № 197, от 11.09.2020 № 202, от 11.09.2020 № 203, от 18.09.2020 № 204, от 25.09.2020 № 205, от 02.10.2020 № 214, от 03.10.2020 № 215, от 08.10.2020 № 220, от 13.10.2020 № 223, от 16.10.2020 № 226, от 18.10.2020 № 227, от 29.10.2020 № 230, от 03.11.2020 № 234, от 06.11.2020 № 238, от 13.11.2020 № 243, от 24.11.2020 № 250, от 27.11.2020 № 251, от 08.12.2020 № 255, от 15.12.2020 № 258, от 21.12.2020 № 261, от 30.12.2020 № 278, от 06.01.2021 № 1, от 13.01.2021 № 2, от 19.01.2021 № 5, от 25.01.2021 № 14, от 27.01.2021 № 18, от 01.02.2021 № 30, от 08.02.2021 № 38, от 15.02.2021 № 45, от 18.02.2021 № 47, от 26.02.2021 № 57):

1.1. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:

"Приостановить на территории Селенгинского района с 4 марта по 17 марта 2021 года включительно проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан.".

1.2. Дополнить пунктом 7.1.1 следующего содержания:

"7.1.1. С 4 марта по 17 марта 2021 года включительно на территории г. Гусиноозерск Селенгинского района работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при условии предоставления услуг питания только для проживающих.".

1.3. Дополнить пунктом 7.7 следующего содержания:

"7.7. С 4 марта по 17 марта 2021 года включительно работу образовательных организаций по программам дополнительного образования, расположенных на территории Селенгинского района.".

1.4. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:

"9.1. ГБУ "Многофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государственных и муниципальных услуг" (Иванов В.В.) с 4 марта по 17 марта 2021 года включительно предоставление государственных и иных услуг в г. Гусиноозерск Селенгинского района осуществлять по предварительной записи при условии строгого соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.С.Цыденов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией