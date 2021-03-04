Chaumet представил новые украшения в коллекции Josephine, которая посвящена многогранной личности французской императрицы Жозефины, первой и самой знаменитой клиентки этого ювелирного дома. Эта женщина с сильным характером была всегда уверена в своем выборе и вкусе.

Украшения линий Josephine Valse Imperiale и Josephine Duo Eternal High Jewellery напоминают о великолепии придворных торжеств и о союзе Наполеона и Жозефины. В коллекции Josephine Ronde d'Aigrettes украшения выполнены из соединенных между собой бриллиантов грушевидной формы, которую особенно любила императрица. Они "осовременены" асимметричными композициями и сочетанием бриллиантов с аквамарином.

Продолжая традицию создания оригинальных часов, Chaumet представляет новую модель на каждый день Josephine Aigrette. Эти изящные часы, подобно огранке драгоценного камня, выполнены в форме "груши" в корпусе из полированного розового золота. Разомкнутый браслет без использования застежки легко обхватывает запястье. Ювелирные часы Josephine Aigrette представлены в 20 версиях: из розового или белого золота, с бриллиантами и без, с ремешком из кожи для дневного образа или из атласа для вечернего выхода, с белым, черным или полностью покрытым бриллиантовым паве циферблатом.