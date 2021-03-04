Clarins представил новую версию легендарного масла-блеска для губ Lip Comfort Oil: в мерцающем масле для губ с насыщенным цветом Lip Comfort Oil Shimmer еще больше питания, защиты и эффектного мерцания.

Clarins придерживается концепции "макияжа, который ухаживает за кожей". Lip Comfort Oil Shimmer - это не просто блеск, а ухаживающий растительный эликсир. Марка создает косметические средства на основе растительных масел вот уже более 65 лет. В формуле Lip Comfort Oil Shimmer объединены три масла, обладающих исключительными питательными свойствами: макадамии, лесного ореха и жожоба. А благодаря высокой концентрации перламутровых частиц средство уже после первого нанесения создает яркое сияющее покрытие, визуально увеличивающее объем губ.

Забудьте о липких блесках для губ: легкая, но при этом комфортная обволакивающая текстура масла для губ создает приятное покрытие и дарит удовольствие при каждом нанесении.