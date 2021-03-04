Запущенная борцами за расовую справедливость лавина стерла из культурного наследия Америки очередную классику. В этот раз речь о запрете на публикацию шести детских книг культового для США писателя и мультипликатора Теодора Гайзеля (1904-1991), известного под псевдонимом Доктор Сьюз. Содержащиеся в них образы сочли расистскими.

Иронично, но решение об этом приняло издательство Dr. Seuss Enterprises, занимающееся авторскими правами и сохранением литературного наследия Доктора Сьюза. Этот "успех" еще и приурочили к дню рождения писателя, чье детское творчество настолько популярно, что более двадцати лет в этот день по всей Америке отмечался День чтения.

"Эти книги изображают людей так, что это неправильно и несет вред, - пояснили в издательстве. - Прекращение их продаж - это только часть нашей приверженности и нашего плана действий по тому, чтобы каталог Сьюза представлял и поддерживал все семьи и сообщества".

Решение принято по итогам работы специально привлеченной группы экспертов. Что расистского они нашли в иллюстрациях на страницах книжек Сьюза? Честно говоря, не зацикленному на этой теме российскому читателю понять это будет непросто, тут, пожалуй, нужно пройти "обработку" у прогрессивных американских активистов. Например, расистским сочли изображение желтокожего персонажа из Азии в конической шляпе, с палочками для риса и плошкой в руках. В другой книжке крамолой стал рисунок с двумя босоногими темнокожими, одетыми в юбки из соломы.

В издательстве заверили, что готовы "слышать и учиться" (по-видимому, у борцов с дискриминацией), поэтому продолжат и далее бдительно изучать все творчество автора на предмет вымарывания расизма.

Переоценить значимость творчества Доктора Сьюза для Америки трудно. Это один из самых продаваемых англоязычных детских писателей, в свое время получивший немало престижных премий, включая Пулитцер за "вклад в образование и развитие американских детей".

Для нынешней "прогрессивной" общественности в США авторитетов нет

Но для нынешней "прогрессивной" общественности авторитетов нет. Под их постоянным давлением пересмотр и стирание культурно-исторического наследия приобрели в США тотальный размах. О чем говорить, если "записными" расистами теперь числятся первооткрыватель Христофор Колумб и классик Уильям Шекспир. Вот и Доктору Сьюзу уже не первый год все настойчивее ставят диагноз "расизм". Начиналось с претензий к его политическим карикатурам в годы Второй мировой войны. Этот писатель "имеет давнюю историю публикации расистских и антисемитских карикатур, в том числе в юмористических журналах в 1920-х", пишет Yahoo! News. Затем добрались и до произведений для детей. Два года назад вышло исследование с говорящим за себя названием: "Время достать кота из мешка: Ориентализм, неприятие чернокожих и белое превосходство в детских книгах Доктора Сьюза".

В результате День чтения все меньше ассоциируется с именем писателя, в чей день рождения он отмечается. В пресс-релизе по случаю Дня чтения президент Джозеф Байден в этом году даже не упомянул имя Доктора Сьюза, хотя это делали и Дональд Трамп, и Барак Обама.

Эта тенденция по вкусу далеко не всем, в том числе в либеральной среде. Для нее даже придумали название - "культура стирания" (англ. cancel culture). "Мне не нравится стирание искусства, не думаю, что это умно или мудро, - заявила соведущая популярного шоу The View на телеканале ABC Джой Бехар. - Эти книги - инструменты для учебы. Будь я преподавателем, я бы принесла их в класс, чтобы ученики могли узнать, как он думал. Я бы провела с ними дискуссию, спросила, считают ли они это расистским или антисемитским. А если книги просто уничтожить, то уже не получится обсудить то, что в них написано".

Из-за этих безобидных, на взгляд не зацикленного на теме расизма читателя, иллюстраций из книжек Доктора Сьюза издатель отказался от их дальнейшей публикации.

При подготовке этой заметки автор наткнулся на онлайн-опрос, участникам которого предлагалось решить, что делать с "проблемными" книгами и, проголосовав, выяснил: из более 4 тысяч опрошенных 83 процента "оставили бы все как есть, а люди пускай сами делают выводы". Еще 14 процентов предложили оставить книги в продаже только при условии внесения в них изменений, и только 3 процента поддерживают их отправку в небытие. Ситуация показательна в плане того, как под давлением агрессивного меньшинства борьба с проявлениями расизма, которую в целом поддерживают большинство американцев, порой доводится до абсурда, не находящего понимания практически ни у кого. Но американцы терпят. Ведь если слишком резко высказаться против, то крикливая прогрессивная публика сразу запишет в расисты, а это сегодня запросто может поставить крест на карьере.

Тем временем

Научный репортер Дональд Макнил, проработавший в газете The New York Times 45 лет и недавно уволенный за то, что в командировке произнес слово "негр", опубликовал эссе, в котором раскрыл подробности вокруг скандального ухода. Слово, которое белому американцу сегодня нельзя произносить, Макнил произнес в частном разговоре в 2019 году во время поездки по Перу. После этого в редакцию на него стали поступать жалобы.

В своем эссе Макнил категорически отверг обвинения в расизме, выразив сожаление тем, что его коллеги столь быстро "поверили" в эти нападки и слили детали скандала в прессу, что и привело к увольнению журналиста. Он считает, что руководство редакции проявляет "паникерство" перед лицом таких конфликтов. "Против тебя ньюсрум. Многие из твоих коллег оскорблены и не хотят с тобой работать. Поэтому спасибо за письменное извинение, но было бы неплохо, если бы ты приложил к нему заявление об увольнении" - такие слова, по версии Макнила, ему сказал главный редактор Дин Баке. Дабы подтвердить, что дело не в обиде из-за увольнения, Макнил приложил старое электронное письмо, в котором он еще до скандала говорил приятелю, что редакция превращается в "нетерпимое и мстительное место", а ее руководство формирует атмосферу Северной Кореи.