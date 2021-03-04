Этот участок земли - мечта компании Clarins, ставшая реальностью. Здесь растения выращиваются в условиях абсолютно чистой экосистемы. Чтобы не травмировать почву, не используется даже тяжелая техника - только лошади.

Собственная биоферма Clarins: уникальное место площадью в 10 га в сердце французских Альп на высоте 1400 м.

Любовь к природе всегда отличала Clarins: концепция марки базируется на использовании в косметике силы растений. Совладелец компании Кристиан Куртен-Кларанс уверен, что качество косметических средств зависит прежде всего от качества сырья.

История Clarins - это история любви одной французской семьи новаторов к красоте, природе и растениям. Особенно к альпийским. Еще в 1967 году марка Clarins включила в состав своего первого очищающего молочка экстракты альпийских трав.

Основатель, Жак Куртен-Кларанс, уже тогда предчувствовал, что чистейшая экосистема Альп может быть источником полезных для кожи растительных ингредиентов, обладающих исключительной эффективностью. Так зарождалась философия марки: использование силы растений для красоты - и при этом с уважением к природе.

Сегодня компания Clarins объединила на своей альпийской биоферме все преимущества эффективного, качественного, а главное - экологичного производства: растения выращиваются по сезонам, в условиях абсолютной чистоты земли и воздуха и в соответствии со всеми критериями органического земледелия.

Кристиан Куртен-Кларанс, старший сын основателя и совладелец компании.

Во избежание травмирующего воздействия на почву на участке не используется тяжелая техника. Поля возделываются исключительно с помощью лошадей, чтобы не навредить населяющим землю дождевым червям, которые служат показателем ее здоровья и способствуют ее естественному насыщению кислородом.

Очищающие средства с альпийскими растениями с угодий Clarins - ключевой запуск этой весны - помечены специальными пиктограммами с изображением гор.

Выращенные в таких идеальных условиях растения максимально насыщены активными компонентами и становятся лучшим сырьем для создания качественных средств ухода за кожей.

Из более 20 видов растений уже получено около 900 различных образцов для лабораторных исследований.

На биоферме Clarins производится тщательный отбор дикорастущих и культивируемых видов с учетом их полезных свойств. Затем эта уникальная коллекция растений (как правило, они растут на равнинах или более низких высотах) пробует приспособиться к жизни на высокогорье. По каждому виду собирается подробная информация, которая добавляется в "гербарий Clarins", насчитывающий уже 250 наименований.

Из 1,5 тонны свежих растений получается 290 кг сухих, высушивание на месте позволяет сохранить все активные компоненты.

На сегодняшний день экстракты растений, выращенных на собственной биоферме, содержатся в целом ряде средств Clarins. Ответственное отношение к природе и красоте прослеживается в каждой новинке компании. К апрелю будет полностью перезапущена линия очищающих средств с альпийскими травами - это средства для снятия макияжа (мицеллярная вода, очищающее молочко и очищающее масло), средства для очищения кожи (очищающие, успокаивающие и увлажняющие пенки и муссы) и тоники для лица.