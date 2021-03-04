Любовь к природе всегда отличала Clarins: концепция марки базируется на использовании в косметике силы растений. Совладелец компании Кристиан Куртен-Кларанс уверен, что качество косметических средств зависит прежде всего от качества сырья.
История Clarins - это история любви одной французской семьи новаторов к красоте, природе и растениям. Особенно к альпийским. Еще в 1967 году марка Clarins включила в состав своего первого очищающего молочка экстракты альпийских трав.
Основатель, Жак Куртен-Кларанс, уже тогда предчувствовал, что чистейшая экосистема Альп может быть источником полезных для кожи растительных ингредиентов, обладающих исключительной эффективностью. Так зарождалась философия марки: использование силы растений для красоты - и при этом с уважением к природе.
Сегодня компания Clarins объединила на своей альпийской биоферме все преимущества эффективного, качественного, а главное - экологичного производства: растения выращиваются по сезонам, в условиях абсолютной чистоты земли и воздуха и в соответствии со всеми критериями органического земледелия.
Во избежание травмирующего воздействия на почву на участке не используется тяжелая техника. Поля возделываются исключительно с помощью лошадей, чтобы не навредить населяющим землю дождевым червям, которые служат показателем ее здоровья и способствуют ее естественному насыщению кислородом.
Выращенные в таких идеальных условиях растения максимально насыщены активными компонентами и становятся лучшим сырьем для создания качественных средств ухода за кожей.
На биоферме Clarins производится тщательный отбор дикорастущих и культивируемых видов с учетом их полезных свойств. Затем эта уникальная коллекция растений (как правило, они растут на равнинах или более низких высотах) пробует приспособиться к жизни на высокогорье. По каждому виду собирается подробная информация, которая добавляется в "гербарий Clarins", насчитывающий уже 250 наименований.
На сегодняшний день экстракты растений, выращенных на собственной биоферме, содержатся в целом ряде средств Clarins. Ответственное отношение к природе и красоте прослеживается в каждой новинке компании. К апрелю будет полностью перезапущена линия очищающих средств с альпийскими травами - это средства для снятия макияжа (мицеллярная вода, очищающее молочко и очищающее масло), средства для очищения кожи (очищающие, успокаивающие и увлажняющие пенки и муссы) и тоники для лица.