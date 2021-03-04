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04.03.2021 00:38
Рубрика: Общество

Улети на небо

Российская газета - Спецвыпуск № 46(8397)
Каждый год дом Van Cleef & Arpels празднует пробуждение природы свойственным ему образом - создает новые украшения.

В этом году отступление зимы отмечено появлением новой коллекции Lucky Spring ("Счастливая весна"), главной героиней которой стала божья коровка. Соединяя розовое золото и перламутр, сердолик и оникс, мотивы цветов сливы и ландыша, коллекция Lucky Spring добавляет новый, яркий и вместе с тем нежный штрих к теме волшебных садов Van Cleef & Arpels.

Счастливая весна
Van Cleef & Arpels: зимние цветы особенно подчеркивают красоту природы

Длинное ожерелье, три браслета, заколка и пара сережек - это первые украшения коллекции Lucky Spring с божьими коровками, цветами сливы, листьями и цветами ландыша. Ее характер отражает позитивное и радостное видение жизни, свойственное дому Van Cleef & Arpels.

Ювелиры дома внимательны к деталям: в середине цветков сливы мерцают тонкие золотистые пестики, перламутровые лепестки слив и ландышей гармонируют между собой, а кромка из золота образует "бисерное" крепление, каждая бусина которого создана вручную. Перламутровые цветы перемежаются листьями из текстурированного розового золота, деликатно мерцающим при каждом движении. А главный яркий акцент - сердолик, использованный для крылышек божьих коровок.

На двух тонких браслетах божья коровка - героиня детских песенок, приносящая по всеобщему поверью удачу, - изображена либо с полураскрытыми крыльями, готовая взлететь в небо, либо в состоянии покоя. Яркий красный сердолик крыльев контрастирует с черным ониксом головы.

Для Van Cleef & Arpels божья коровка была символом удачи на протяжении многих десятилетий. Она порхала из коллекции в коллекцию, от браслетов до брошей и часов. И вот снова вернулась, чтобы радостно оповестить о наступлении весны.

Теплое золото

Есть новинки и в полюбившейся многим коллекции Frivole с ее нежными и графичными цветами, которые, кажется, дрожат под дуновением ветра. Здесь появились еще шесть украшений из розового золота. Все это мини-модели, уместные даже в повседневной жизни. Собственно, само розовое золото, благодаря своему мягкому тону, как считают дизайнеры дома, естественно сочетается с оттенком кожи. И если цветы Frivole из белого золота с бриллиантами можно считать торжественными и вечерними, то модели из розового золота созвучны спокойствию природы.

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