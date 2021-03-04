Госиспытания системы минирования "Земледелие" завершатся в 2021 году

Государственные испытания системы дистанционного минирования нового поколения "Земледелие" завершатся до конца года. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор НПК "Техмаш" Александр Кочкин.

ИСДМ "Земледелие" работает по принципу реактивных систем залпового огня, используя боеприпасы на твердом топливе, начиненные различными типами мин. Дистанционный способ создания минных заграждений особенно эффективен в горных и труднодоступных районах, куда не может добраться обычная инженерная техника.

На боевой машине "Земледелия" установлены 50 направляющих калибра 122 миллиметра. В боеприпасы перед запуском вводится полетное задание и параметры самоликвидации для мин. Это важное отличие ИСДМ, соответствующее Женевской конвенции. Кроме того, "засеянные" районы наносятся на электронную карту.

Радиус действия системы 15 километров, что намного больше возможностей советского минного заградителя на базе ЗиЛ-131 - тот может разбрасывать мины в пределах 100 метров. "Земледелие" базируется на вездеходном шасси КамАЗ, экипаж защищен бронированной кабиной с системой вентиляции и кондиционирования.