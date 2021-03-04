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4 марта 2021 г.

Постановление губернатора Хабаровского края от 4 марта 2021 года № 16 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае на 2021 год"

Дата подписания 4 марта 2021 г.
Опубликован 4 марта 2021 г.

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" постановляю:

1. Установить величину прожиточного минимума в расчете на душу населения в Хабаровском крае на 2021 год:

в среднем на душу населения по Хабаровскому краю - 16 222 рубля, в том числе по социально-демографическим группам:

- для трудоспособного населения - 17 179 рублей;

- для пенсионеров - 13 205 рублей;

- для детей - 17 114 рублей.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Хабаровского края от 2 марта 2021 г. № 15 "О величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Хабаровском крае за IV квартал 2020 г.".

Врио Губернатора М.В.Дегтярев



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