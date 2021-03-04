Постановление губернатора Камчатского края от 4 марта 2021 года № 35 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:
1) в абзаце первом части 1 слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";
2) часть 32 изложить в следующей редакции:
"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:
1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;
2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;
3) с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;
4) с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;
5) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;
6) с 11 января по 24 января 2021 года;
7) с 25 января по 7 февраля 2021 года;
8) с 8 февраля по 21 февраля 2021 года;
9) с 22 февраля по 7 марта 2021 года;
10) с 8 марта по 21 марта 2021 года.";
3) в пункте 4 части 33 слово "педагогическим" исключить;
4) в абзаце первом части 81 слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";
5) в части 14:
а) в абзаце первом слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";
б) в пункте 1 после слов "Бизнес на каблуках" дополнить словами ", проведения 13 марта 2021 года на открытых площадках праздничных мероприятий "Широкая Масленица", с 13 по 15 марта 2021 года финиша Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "БЕРИНГИЯ-2021" в с. Оссора";
6) в абзаце первом части 18 слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";
7) в абзаце первом части 29 слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";
8) часть 314 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Камчатского края В.В.Солодов
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