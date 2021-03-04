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4 марта 2021 г.

Постановление губернатора Камчатского края от 4 марта 2021 года № 35 "О внесении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края"

Дата подписания 4 марта 2021 г.
Опубликован 4 марта 2021 г.

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Камчатского края от 10.04.2020 № 50 "О мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края" следующие изменения:

1) в абзаце первом части 1 слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";

2) часть 32 изложить в следующей редакции:

"3.2 Определить, что для лиц в возрасте 65 лет и старше, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, для оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности режим самоизоляции считается установленным:

1) со 2 по 15 ноября 2020 года включительно;

2) с 16 по 29 ноября 2020 года включительно;

3) с 30 ноября по 13 декабря 2020 года;

4) с 14 декабря по 27 декабря 2020 года;

5) с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года;

6) с 11 января по 24 января 2021 года;

7) с 25 января по 7 февраля 2021 года;

8) с 8 февраля по 21 февраля 2021 года;

9) с 22 февраля по 7 марта 2021 года;

10) с 8 марта по 21 марта 2021 года.";

3) в пункте 4 части 33 слово "педагогическим" исключить;

4) в абзаце первом части 81 слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";

5) в части 14:

а) в абзаце первом слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";

б) в пункте 1 после слов "Бизнес на каблуках" дополнить словами ", проведения 13 марта 2021 года на открытых площадках праздничных мероприятий "Широкая Масленица", с 13 по 15 марта 2021 года финиша Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках "БЕРИНГИЯ-2021" в с. Оссора";

6) в абзаце первом части 18 слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";

7) в абзаце первом части 29 слова "до 7 марта 2021 года" заменить словами "до 21 марта 2021 года";

8) часть 314 признать утратившей силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов



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