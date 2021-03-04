Молодой корейский бренд "веганской" косметики Dear Dahlia уже успел зарекомендовать себя на рынке премиальных марок и составить им конкуренцию. Что же тому причиной?

Во-первых, концепция: бренд был создан с целью разрушить представление о том, что натуральная косметика не может быть современной и стильной. Во-вторых, легенда: вдохновением для создания и названия марки послужил георгин - любимый цветок Жозефины, жены Наполеона. Она настолько любила эти цветы, что в ее саду росли только они. В-третьих, косметологи уверяют, что цветок георгина содержит витамин С и антиоксиданты, поэтому этот базовый натуральный ингредиент в составе средств способствует молодости и сиянию кожи. Все это вместе объясняет довольно высокую цену средств Dear Dahlia.

Весенняя коллекция Blooming Edition II наполнена нежными оттенками. Палетки Secret Garden Palette содержат мягкие пудровые румяна и коллекцию теней для век, сочетающих различные текстуры: нежные матовые, легкие шиммеры и яркие глиттеры. Средства представлены в экологичной упаковке в неизменном дизайне бренда в стиле розового мрамора. Сияющая помада-тинт трех оттенков мгновенно тает на губах. Натуральные цвета подстраиваются под естественный оттенок кожи, а формула с маслом ореха макадамия питает губы.