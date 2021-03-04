На радиостанции BBC по ошибке взяли интервью у псевдосенатора

Корпорация BBC оказалась в центре международного конфуза: ведущий новостной радиопрограммы взял интервью у человека, который выдавал себя за американского сенатора-демократа Кори Букера. Кем он был на самом деле и как попал в эфир, так до сих пор никто и не понял, идет разбирательство. Как передает The Daily Mail, международная редакция BBC уже принесла на своем сайте извинения настоящему сенатору Букеру.

"Инцидент представляется нам преднамеренной мистификацией. Мы выясняем, что пошло не так, чтобы впредь подобное не повторилось", - говорится в заявлении редакции. Тем временем многие слушатели заподозрили неладное гораздо раньше телеведущего, который вел с псевдосенатором беседу о внешней политике. "Не знаю, у кого только что брала интервью Всемирная служба BBC по поводу отношений США с Саудовской Аравией, но это определенно не был сенатор Кори Букер", - написал в Twitter один из пользователей. Тем временем газета The Daily Mail направила коллегам запрос о том, получил ли кто-то из сотрудников выговор. Однако в BBC пока ничего не ответили.