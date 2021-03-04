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Компания Bvlgari решила написать новую главу в своей истории работы с цветом. Для этого был выбран объект с широкими возможностями - павлинье перо.

В 2021 году в коллекции Divas Dream появились сразу три новые - и при этом совершенно разные - модели женских часов с мотивом павлина. Созданные с использованием престижных декоративных техник и ручной работы, они являют собой пример союза высокого ювелирного и часового искусства, haute joaillerie и haute horlogerie.

Природы дивное творенье
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Феерия цвета - одна из самых узнаваемых черт стиля ювелирного бренда Bvlgari. Она продолжается и в новых моделях женских часов коллекции Divas Dream. В каждой из них используются редкие декоративные ремесленные техники, при этом марка не поступается уровнем часовой механики, будь то ажурный турбийон или оригинальный механизм с дисковыми указателями часов и минут.

Все три новые модели с павлином, Divas Dream Peacock, отражают восхищение Bvlgari миром природы, а также отсылают к римскому наследию марки. В чувственных часах с ярким характером воспроизводится веерообразный мотив мозаик терм Каракаллы, где тоже есть изображения павлинов.

Надо сказать, что только в русской традиции образ павлина вызывает ассоциацию с богатством и тщеславием. Во всем остальном мире за несколько тысяч лет образ этой птицы оброс более многообразной символикой. В Индии павлин - символ плодородия и постоянства, на Ближнем Востоке его изображают по обе стороны древа жизни. У древних греков изображение хвоста павлина было символом бескрайнего неба со звездами. В Риме павлин стал атрибутом Юноны, супруги Юпитера, поэтому его перья считались эмблемой императрицы и ее дочерей, а также символом женственности. В раннем христианстве изображение павлина было связано с солнцем и воспринималось как символ бессмертия и красоты души. Даже в традиции фэн-шуй павлины являются одними из самых сильных талисманов: считается, что они способствуют удаче в работе и карьерному росту, славе, успеху и процветанию.

Divas Dream Peacock Diamonds

На циферблате модели Divas Dream Peacock Diamonds изображен павлин в синих и зеленых тонах на перламутровом фоне. Тщательно продуманный рисунок перегородок на поверхности перламутра напоминает римскую мозаику. На нанесение 14 оттенков краски и прорисовку миниатюры уходит 20 часов. Для создания контуров мастера Bvlgari использовали "выемчатую" ювелирную технику - она включает гравировку материала, которая способствует точному нанесению росписи. После гравировки границы элементов остаются слегка приподнятыми - так появляются контуры, которые затем заполняются краской.

Divas' Dream Peacock Diamonds.На перламутровом циферблате изображение павлина в 14 различных оттенках, цветные элементы дополнены бриллиантовыми накладками. Самая эффектная деталь - гибкий браслет с бриллиантовыми звеньями в форме веера, характерного элемента коллекции Diva. Розовое золото, бриллианты, диаметр корпуса 37 мм, автоподзавод.

Для создания дополнительного впечатления цветные элементы дополнены бриллиантовыми накладками. Но по-настоящему сногсшибательным эффектом обладает гибкий золотой браслет с бриллиантовыми звеньями в форме веера - характерного элемента дизайна коллекции Bvlgari Diva.

Divas Dream Peacock Tourbillon Lumiere

Часы Peacock Tourbillon Lumiere - шедевр высокого ювелирного и высокого часового искусства, получивший изысканный механизм с турбийоном. Модель выпущена лимитированной серией всего из 10 экземпляров. Ее скелетонизированный циферблат украшен аппликацией из натурального павлиньего пера и бриллиантами, установленными методом снежной закрепки. Каждый циферблат создается одним мастером в течение шести недель.

Divas Dream Peacock Tourbillon Lumiere. Несмотря на мозаику из натуральных перьев на циферблате, главное место в этих ажурных часах занимает их "мозг" - скелетонизированный механизм с турбийоном. Кстати, визуально он действительно похож на мозг. Розовое золото, бриллианты, диаметр корпуса 37 мм, ручной завод.

Отделка золотого циферблата - действительно трудоемкий процесс. Сначала заготовка из золота гравируется лазером, чтобы создать структуру с выемками и перегородками: туда прикрепляются фрагменты павлиньего пера. В декоре используется только та часть пера, которая переливается наиболее эффектно. Работа эта кропотливая и тщательная, 80% уже выполненных циферблатов было отбраковано - чтобы оставить всего 10 экземпляров. Мелкие фрагменты пера были вырезаны один за другим и приклеены к циферблату. Высококлассная ручная отделка механизма категории haute gamme придала золоту, из которого он сделан, еще больше сияния и блеска.

Divas Dream Peacock Dischi

Циферблат часов Peacock Dischi тоже украшен аппликацией из натурального павлиньего пера, но она создана немного иначе. Эта декоративная техника восходит к античности и была популярна в Италии в эпоху Возрождения. В 1970-е годы она заново освоена компанией Bvlgari.

Циферблат украшают 24 фрагмента перьев. Центральный круг изображает "павлиний глаз" - главный узор хвостового пера павлина. Прежде чем мастера приступили к работе по созданию аппликации, им пришлось произвести отбор из нескольких сотен перьев. Те, что были выбраны, подверглись обработке старинным латунным отпаривателем - он помог раскрыть их естественный блеск. Следующим этапом перья подравнивали, приклеивали к основе, разрезали и заново собрали фрагменты вместе, чтобы создать шелковистую блестящую мозаику.

Divas Dream Peacock Dischi. Циферблат с аппликацией из натурального павлиньего пера. Часы указывает бриллиант круглой огранки, минуты - грушевидной. Лимитированная серия 50 экземпляров. Розовое золото, бриллианты, сапфиры, диаметр корпуса 33 мм, автоподзавод.

В мануфактурном автоматическом калибре BVL 308 Dischi реализовано изысканное техническое решение, позволяющее производить индикацию времени двумя вращающимися дисками с указанием часов и минут: часы указывает бриллиант круглой огранки, минуты - бриллиант огранки "груша". По ободку в качестве маркеров часовой шкалы установлены бриллианты и синие сапфиры, заводная головка украшена сапфиром-кабошоном. Окно задней крышки корпуса открывает вид на механизм. Эта модель выпускается лимитированной серией из 50 экземпляров.

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