В расширенном бутике Kiton в "Барвихе Luxury Village" открылось женское пространство, где уже представлена новая весенне-летняя коллекция Kiton Donna.

При ее создании Мария Джованна Паоне, дочь основателя компании, вдохновлялась творчеством Никола де Сталя, французского художника русского происхождения, чей творческий почерк отличается "скульптурной" работой с красками. Летящие силуэты, как будто сошедшие с полотен, становятся идеальной основой для любого - делового, повседневного или вечернего - образа в зависимости от аксессуаров.