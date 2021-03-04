Впервые с момента запуска коллекции Atlas, который состоялся 26 лет назад, компания Tiffany & Co. предлагает новую интерпретацию этих украшений.

Новый Atlas X - это более смелое и современное прочтение коллекции, вдохновленной римскими цифрами на часах флагманского магазина Tiffany на Пятой авеню. В Atlas X выразительные углы, чистые линии и яркие силуэты объединены графической простотой.

"Atlas X отдает должное мотиву римских цифр, важному коду бренда, но мы переработали дизайн, чтобы придать ему актуальность в глазах современного клиента", - объясняет Рид Кракофф, креативный директор марки. В украшениях коллекции используется золото, серебро и бриллианты.