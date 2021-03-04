Указ губернатора Новгородской области от 3 марта 2021 года № 49 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Новости

Цена нефти Brent вернулась к уровню выше 67 долларов за баррель 19:39
В Минпромторге рассказали о планах российского фармпроизводства 19:33
В Минпромторге рассказали о популярности программ льготного автокредитования 19:30
В Госдуме проверят достаточность мер по защите детей от деструктивного влияния 19:18
Россия начнет выдавать электронные визы после пандемии 19:03
Овечкин избежал дисквалификации за удар клюшкой в пах игроку "Бостона" 18:58
Матвиенко: РФ готова поделиться с Финляндией технологиями для выпуска вакцины 18:54
Девять военных погибли в результате крушения военного вертолета в Турции 18:54
Готовивший теракт калининградец работал фотографом 18:44
В Подмосковье провели мастер-класс для детских хирургов со всей России 18:40
Европейские эксперты утвердили предварительный отчет по БелАЭС 18:35
Захарова: Санкции ЕС против РФ юридически ничтожны 18:30
К маю в России будет выпущено более 50 млн доз вакцины от коронавируса 18:26
Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Казахстана 18:18
Суд арестовал пермского подростка, обвиняемого в убийстве своей семьи 18:17
ВЦИОМ: 47% россиян положительно относятся к трехдневному голосованию 18:13
Россияне назвали настоящими женщинами Пугачеву, Ротару и Матвиенко 18:10
Захарова назвала "фарсом" выступление спецдокладчиков ООН 18:08
Драма о суррогатном материнстве представит Россию в Каннах 18:05
В Воркуте осудили водителя, насмерть сбившего двух школьниц 17:49
ВОЗ: в ряде стран половина случаев COVID-19 вызвана "британским" штаммом 17:42
"Спутник V" зарегистрировали на Шри-Ланке 17:42
В Москву доставлен первый автобус повышенной вместительности 17:41
В Испании прошла символическая церемония уничтожения оружия террористов 17:35
Захарова: Закрытие счетов российских СМИ в Германии недопустимо 17:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
4 марта 2021 г.

Указ губернатора Новгородской области от 3 марта 2021 года № 49 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

Дата подписания 3 марта 2021 г.
Опубликован 4 марта 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Новгородской области от 6 марта 2020 года № 97 "О введении режима повышенной готовности"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Исключить в пункте 251 второй, шестой абзацы;

1.2. Изложить в приложении № 1 к названному указу строки 1, 2, 4 в прилагаемой редакции (приложение к указу).

2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин


Приложение к указу Губернатора Новгородской области от 03.03.2021 № 84



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией

(png, PNG, 329 Кб)
(png, PNG, 369 Кб)
(png, PNG, 87 Кб)