Новости

Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые снимки с орбиты Марса 06:42
Палата представителей США проголосовала за полицейскую реформу 06:21
Илон Маск заявил о надежде на дальнейший успех Starship 05:26
На Кубе начинается третья фаза испытаний собственной вакцины от коронавируса 05:13
Пушков усомнился в способности США отказаться от насаждения демократии за рубежом 04:53
В организме больных лейкемией коронавирус может оставаться более полугода 04:17
Крупные сетевые компании США не поддержали отмену ношения масок в Техасе 03:48
Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки 03:04
Власти Германии договорились о смягчении ограничений по COVID-19 с 8 марта 02:42
В США более 52 миллионов человек сделали прививку от коронавируса 02:11
Администрация Байдена заявила об отказе от участия в "вечных войнах" 01:43
Гол Миранчука помог "Аталанте" разгромить "Кротоне" 00:48
В Индии вакцинацию от COVID будут проводить круглосуточно 00:29
Взлет прототипа корабля Starship компании SpaceX экстренно отменен 00:08
Украинский снайпер убил сотрудника МВД ДНР в Ясиноватой 00:02
Захарова: Санкции США говорят о страхе перед Россией 03.03.2021
Букингемский дворец расследует жалобы персонала на поведение Меган Маркл 03.03.2021
В Канаде признан виновным Алек Минасян, насмерть сбивший 10 пешеходов 03.03.2021
Доказана связь COVID-19 с группой крови 03.03.2021
Видео: В Москве такси влетело в лоб трамваю 03.03.2021
Глава отдела московского филиала ФПК отправлен под домашний арест 03.03.2021
В США возмутились убийством более 200 волков охотниками из Висконсина 03.03.2021
Пуски отремонтированных Беларусью ракет показали на видео 03.03.2021
Захарова прокомментировала заявление США об отказе силой насаждать демократию 03.03.2021
Премьер Словакии раскритиковал выступивших против закупки "Спутника V" политиков 03.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Как ВДНХ пытаются превратить в уникальный комплекс, не имеющий аналогов в мире
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
Кто выиграл, а кто проиграл из-за пандемии коронавируса
04.03.2021 06:53
Рубрика: Общество

Великолепная "восьмерка"

Текст: Оксана Бугрименко
Российская газета - Спецвыпуск № 46(8397)
Новые часы Hublot Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin посвящены знаменитому хоккеисту и звезде НХЛ Александру Овечкину.
Александр Овечкин: "Я люблю эти часы. Мне нравится их дизайн, технические характеристики, инновационность, прочность и идеальная посадка на запястье". Александр Овечкин: "Я люблю эти часы. Мне нравится их дизайн, технические характеристики, инновационность, прочность и идеальная посадка на запястье".
Александр Овечкин: "Я люблю эти часы. Мне нравится их дизайн, технические характеристики, инновационность, прочность и идеальная посадка на запястье".

До 18 марта они представлены исключительно в России, в бутиках Mercury, после чего будут доступны по всему миру. Учитывая популярность в нашей стране хоккея и самого Овечкина, можно предположить, что модель станет желанным подарком для многих. А если такие часы мужчина преподнесет женщине, их можно будет носить по очереди, что даст паре ощущение единой команды.

Самый титулованный

Фото: Hublot
Hublot и Berluti продолжают сотрудничество и необычным образом используют кожу в часах

Российский хоккеист Александр Овечкин - звезда мирового хоккея, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и капитан клуба Washington Capitals. В возрасте 35 лет это один из самых титулованных игроков в истории НХЛ. Именно во главе с ним команда "Вашингтон Кэпиталз" впервые завоевала Кубок Стэнли в 2018 году.

Фанаты называют его Ови, Александр Великий и Великая Восьмерка - из-за номера, под которым он выступает.

Другом швейцарского часового бренда Hublot Овечкин стал в ноябре 2019 года, а через три месяца забил свою 700-ю шайбу. Он оказался восьмым игроком в истории НХЛ, достигшим такого результата.

Тогда же появились на свет первые часы, связанные с именем спортсмена: на знаменательное событие в его карьере компания Hublot откликнулась личным подарком - моделью Hublot Big Bang Unico Titanium в цветах российского флага и на соответствующем ремешке. Отметку "12 часов" заняла цифра 700, вместо "6 часов" стояла знаковая "восьмерка" Овечкина, а на задней крышке была отмечена памятная дата, выглядящая весьма символично - 2.22.2020.

Первые совместные часы

И вот теперь появилась не просто памятная модель, а совершенно новые часы, наполненные символикой, связанной с карьерой спортсмена, и разработанные в сотрудничестве с ним самим, - это ограниченная 100 экземплярами серия Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin.

Приятный бонус: к часам Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin в качестве сувенира прилагается хоккейная шайба с автографом спортсмена.

Модель представлена в 45-миллиметровом легком и прочном корпусе из карбона (углеволокна) с ярко-красными акцентами композитного материала и дополнена красным ремешком на липучке Velcro. Цветовое решение модели выбрано в соответствии с клубной экипировкой хоккеиста.

Система One Click позволяет быстро - одним нажатием - сменить красный ремешок на черный, полностью каучуковый, который тоже прилагается к часам.

Символика технологий

Красные акценты корпуса часов поддерживают ассоциацию с формой хоккейной команды, за которую выступает Овечкин. В то же время этот цвет традиционно знаковый для России.

Эти акценты, или вкрапления, получены благодаря особым образом обработанным частицам микростекловолокна, которое использовано для придания корпусу большей прочности. В процессе производства эти волокна соединяют с волокнами карбона с помощью смоляного клея.

Личная команда самого Овечкина - это прежде всего жена Анастасия, дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Впрочем, наличие красавицы-жены и двух сыновей не мешает множеству поклонниц продолжать относиться к Ови как к кумиру.

Такая комбинация, основанная на высоких технологиях, символизирует исключительную стойкость характера Овечкина и его физическую выносливость, а также долговечность его карьеры на льду: он играет в НХЛ с 2004 года.

Матовый черный циферблат Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin привлекает внимание накладными элементами с черным покрытием и с красным люминесцентным покрытием.

Модель оснащена механизмом хронографа Unico с функцией flyback, разработанным и изготовленным на мануфактуре Hublot, а также колонным колесом, которое можно видеть со стороны циферблата.

Модель в легком корпусе из карбона и красного композитного материала дополнена ремешком из красной ткани. Система One Click позволяет быстро сменить этот ремешок на черный, полностью каучуковый.

В модели есть и дополнительные персонализированные элементы. В честь номера Овечкина логотип "Великой Восьмерки" расположен на отметке циферблата "8 часов". Кроме того, подпись хоккеиста украшает заднюю крышку из сапфирового стекла. Еще одна особенная деталь - наконечник стрелки хронографа, выполненный в красном, белом и синем цветах, отсылает и к российскому государственному флагу, и к цветам клуба "Вашингтон Кэпиталз".

К часам прилагается второй ремешок из черного каучука, на который при желании легко и быстро можно заменить первый благодаря запатентованной системе крепления One Click.

И наконец, завершающий штрих: в комплект помимо прочего входит хоккейная шайба с автографом Ови - памятный сувенир для покупателей.

Напомним, что новинка выпущена лимитированной серией в 100 экземпляров и до 18 марта эксклюзивно продается в России в бутиках Mercury. Затем ее смогут приобрести поклонники марки или хоккеиста по всему миру.

Взаимная удача

Сам Александр признается: "Сотрудничать с моим любимым часовым брендом и создавать часы, названные моим именем, - огромная честь. Когда компания Hublot спросила у меня, какую модель я бы хотел выбрать, я без колебаний ответил, что это будет Big Bang Unico. Я люблю эти часы. Мне нравится их дизайн, технические характеристики, инновационность, прочность и идеальная посадка на запястье. Я бесконечно рад, что могу поделиться своей историей с поклонниками хоккея и Hublot".

Персонализированный детали дизайна циферблата Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin: в честь номера хоккеиста логотип его "Великой Восьмерки" расположен на "8 часах"; наконечник стрелки хронографа выполнен в красном, белом и синем цветах, отсылая таким образом и к российскому флагу, и к фирменным цветам клуба "Вашингтон Кэпиталз".

"Ови - легенда хоккея, и мы были рады принять его в ряды друзей Hublot. Нам очень нравится работать с Ови! Он настоящий победитель - и на льду, и за его пределами. Было огромным удовольствием создавать эти особенные часы вместе с ним. Углеволокно, красный цвет, высокотехнологичный механизм, сочетание материалов - эти часы являются идеальным выражением нашего партнерства и смелого подхода к часовому делу", - заявил Рикардо Гвадалупе, генеральный директор Hublot.

Немного личного

Цифра 8 символична для Овечкина не только потому, что он стал восьмым игроком НХЛ, забившим 700 шайб, - свой номер он выбрал задолго до того. Дело в том, что под номером "восемь" в советское время играла в баскетбол его мать Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка и бывший президент баскетбольного клуба "Динамо". Отец, Михаил, был футболистом клуба с тем же названием.

На прозрачной задней крышке из сапфирового стекла с антибликовым покрытием - подпись хоккеиста. Сквозь стекло виден ротор и весь механизм мануфактурного автоматического хронографа Unico.

Одна из фирменных "фишек" Овечкина - выбитый передний зуб. Это придает ему особую брутальность. Говорят, многие болельщики - а особенно болельщицы - от улыбки Ови без ума. Зуб он потерял в одном из матчей НХЛ в сезоне 2006/2007 и уверяет, что вставит его, только когда закончит играть в хоккей, а иначе его опять выбьют.

Фото: Hublot
Когда цветы улыбаются: Hublot Classic Fusion Takashi Murakami All Black

И еще: Овечкин не только харизматичный хоккеист - он оказался прекрасным актером, с которым мечтают сотрудничать многие бренды, и не только спортивные. В видеороликах - забивает ли Александр гол в пустые ворота, играет ли на тубе, рассказывает ли о часах - он улыбается своей неподражаемой улыбкой. Так, что ему веришь.

Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

Прототип корабля Starship компании SpaceX взорвался после посадки
Киев обиделся на шутку премьера Словакии про обмен "Спутника V" на часть Украины
В организме больных лейкемией коронавирус может оставаться более полугода
Пушков усомнился в способности США отказаться от насаждения демократии за рубежом
Названы характеристики российских кораблей проекта 23900
Врач рассказала о правилах подготовки к вакцинации от COVID-19
Синоптики предсказали холодный март