Новые часы Hublot Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin посвящены знаменитому хоккеисту и звезде НХЛ Александру Овечкину.

Александр Овечкин: "Я люблю эти часы. Мне нравится их дизайн, технические характеристики, инновационность, прочность и идеальная посадка на запястье".

До 18 марта они представлены исключительно в России, в бутиках Mercury, после чего будут доступны по всему миру. Учитывая популярность в нашей стране хоккея и самого Овечкина, можно предположить, что модель станет желанным подарком для многих. А если такие часы мужчина преподнесет женщине, их можно будет носить по очереди, что даст паре ощущение единой команды.

Самый титулованный

Российский хоккеист Александр Овечкин - звезда мирового хоккея, обладатель Кубка Стэнли, трехкратный чемпион мира и капитан клуба Washington Capitals. В возрасте 35 лет это один из самых титулованных игроков в истории НХЛ. Именно во главе с ним команда "Вашингтон Кэпиталз" впервые завоевала Кубок Стэнли в 2018 году.

Фанаты называют его Ови, Александр Великий и Великая Восьмерка - из-за номера, под которым он выступает.

Другом швейцарского часового бренда Hublot Овечкин стал в ноябре 2019 года, а через три месяца забил свою 700-ю шайбу. Он оказался восьмым игроком в истории НХЛ, достигшим такого результата.

Тогда же появились на свет первые часы, связанные с именем спортсмена: на знаменательное событие в его карьере компания Hublot откликнулась личным подарком - моделью Hublot Big Bang Unico Titanium в цветах российского флага и на соответствующем ремешке. Отметку "12 часов" заняла цифра 700, вместо "6 часов" стояла знаковая "восьмерка" Овечкина, а на задней крышке была отмечена памятная дата, выглядящая весьма символично - 2.22.2020.

Первые совместные часы

И вот теперь появилась не просто памятная модель, а совершенно новые часы, наполненные символикой, связанной с карьерой спортсмена, и разработанные в сотрудничестве с ним самим, - это ограниченная 100 экземплярами серия Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin.

Приятный бонус: к часам Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin в качестве сувенира прилагается хоккейная шайба с автографом спортсмена.

Модель представлена в 45-миллиметровом легком и прочном корпусе из карбона (углеволокна) с ярко-красными акцентами композитного материала и дополнена красным ремешком на липучке Velcro. Цветовое решение модели выбрано в соответствии с клубной экипировкой хоккеиста.

Система One Click позволяет быстро - одним нажатием - сменить красный ремешок на черный, полностью каучуковый, который тоже прилагается к часам.

Символика технологий

Красные акценты корпуса часов поддерживают ассоциацию с формой хоккейной команды, за которую выступает Овечкин. В то же время этот цвет традиционно знаковый для России.

Эти акценты, или вкрапления, получены благодаря особым образом обработанным частицам микростекловолокна, которое использовано для придания корпусу большей прочности. В процессе производства эти волокна соединяют с волокнами карбона с помощью смоляного клея.

Личная команда самого Овечкина - это прежде всего жена Анастасия, дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Впрочем, наличие красавицы-жены и двух сыновей не мешает множеству поклонниц продолжать относиться к Ови как к кумиру.

Такая комбинация, основанная на высоких технологиях, символизирует исключительную стойкость характера Овечкина и его физическую выносливость, а также долговечность его карьеры на льду: он играет в НХЛ с 2004 года.

Матовый черный циферблат Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin привлекает внимание накладными элементами с черным покрытием и с красным люминесцентным покрытием.

Модель оснащена механизмом хронографа Unico с функцией flyback, разработанным и изготовленным на мануфактуре Hublot, а также колонным колесом, которое можно видеть со стороны циферблата.

Модель в легком корпусе из карбона и красного композитного материала дополнена ремешком из красной ткани. Система One Click позволяет быстро сменить этот ремешок на черный, полностью каучуковый.

В модели есть и дополнительные персонализированные элементы. В честь номера Овечкина логотип "Великой Восьмерки" расположен на отметке циферблата "8 часов". Кроме того, подпись хоккеиста украшает заднюю крышку из сапфирового стекла. Еще одна особенная деталь - наконечник стрелки хронографа, выполненный в красном, белом и синем цветах, отсылает и к российскому государственному флагу, и к цветам клуба "Вашингтон Кэпиталз".

К часам прилагается второй ремешок из черного каучука, на который при желании легко и быстро можно заменить первый благодаря запатентованной системе крепления One Click.

И наконец, завершающий штрих: в комплект помимо прочего входит хоккейная шайба с автографом Ови - памятный сувенир для покупателей.

Напомним, что новинка выпущена лимитированной серией в 100 экземпляров и до 18 марта эксклюзивно продается в России в бутиках Mercury. Затем ее смогут приобрести поклонники марки или хоккеиста по всему миру.

Взаимная удача

Сам Александр признается: "Сотрудничать с моим любимым часовым брендом и создавать часы, названные моим именем, - огромная честь. Когда компания Hublot спросила у меня, какую модель я бы хотел выбрать, я без колебаний ответил, что это будет Big Bang Unico. Я люблю эти часы. Мне нравится их дизайн, технические характеристики, инновационность, прочность и идеальная посадка на запястье. Я бесконечно рад, что могу поделиться своей историей с поклонниками хоккея и Hublot".

Персонализированный детали дизайна циферблата Big Bang Unico Red Carbon Alex Ovechkin: в честь номера хоккеиста логотип его "Великой Восьмерки" расположен на "8 часах"; наконечник стрелки хронографа выполнен в красном, белом и синем цветах, отсылая таким образом и к российскому флагу, и к фирменным цветам клуба "Вашингтон Кэпиталз".

"Ови - легенда хоккея, и мы были рады принять его в ряды друзей Hublot. Нам очень нравится работать с Ови! Он настоящий победитель - и на льду, и за его пределами. Было огромным удовольствием создавать эти особенные часы вместе с ним. Углеволокно, красный цвет, высокотехнологичный механизм, сочетание материалов - эти часы являются идеальным выражением нашего партнерства и смелого подхода к часовому делу", - заявил Рикардо Гвадалупе, генеральный директор Hublot.

Немного личного

Цифра 8 символична для Овечкина не только потому, что он стал восьмым игроком НХЛ, забившим 700 шайб, - свой номер он выбрал задолго до того. Дело в том, что под номером "восемь" в советское время играла в баскетбол его мать Татьяна Овечкина, двукратная олимпийская чемпионка и бывший президент баскетбольного клуба "Динамо". Отец, Михаил, был футболистом клуба с тем же названием.

На прозрачной задней крышке из сапфирового стекла с антибликовым покрытием - подпись хоккеиста. Сквозь стекло виден ротор и весь механизм мануфактурного автоматического хронографа Unico.

Одна из фирменных "фишек" Овечкина - выбитый передний зуб. Это придает ему особую брутальность. Говорят, многие болельщики - а особенно болельщицы - от улыбки Ови без ума. Зуб он потерял в одном из матчей НХЛ в сезоне 2006/2007 и уверяет, что вставит его, только когда закончит играть в хоккей, а иначе его опять выбьют.

И еще: Овечкин не только харизматичный хоккеист - он оказался прекрасным актером, с которым мечтают сотрудничать многие бренды, и не только спортивные. В видеороликах - забивает ли Александр гол в пустые ворота, играет ли на тубе, рассказывает ли о часах - он улыбается своей неподражаемой улыбкой. Так, что ему веришь.