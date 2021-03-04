Проект о запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев могут внести весной

Законопроект о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей в РФ планируется внести в весеннюю сессию. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Инициатива была разработана группой депутатов ГД. В документе предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет и не младше 25 лет. Причем обратиться за такой помощью они смогут не ранее чем через год после регистрации брака. Еще одно условие - прибегнуть к услугам суррогатной матери можно только в том случае, если супруга не может родить ребенка по медицинским показаниям, что установлено консилиумом врачей.

Толстой, которого цитирует РИА Новости, сообщил, что законопроект будет вноситься вне зависимости от противодействия "мафии" в сфере суррогатных технологий и от критики со стороны медицинского сообщества. По его словам, это "угроза безопасности страны".

Проект, как уточнил парламентарий, будет готовить думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

В пояснительной записке говорится, что из-за существующих пробелов в законодательстве "фактически сформировался рынок экспорта российских детей, рожденных суррогатными матерями". По сути, при помощи этого способа преодолевается запрет на усыновление иностранцами рожденных в России детей. Такое положение вещей, по мнению авторов, наносит серьезный ущерб международной репутации нашей страны и противоречит конституционному принципу о том, что дети - важнейший приоритет госполитики России.