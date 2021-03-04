Указ губернатора Псковской области от 3 марта 2021 года № 29-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 02 марта 2021 г. № 698, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 25 февраля 2021 г. № 623" дополнить словами ", от 02 марта 2021 г. № 698";

2) в пункте 2:

а) подпункт 6.3 изложить в следующей редакции:

"6.3) запретить несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, посещать торгово-развлекательные центры;";

б) абзац первый и подпункт "а" подпункта 7 изложить в следующей редакции:

"7) владельцам торгово-развлекательных центров:

а) не допускать несовершеннолетних, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в торгово-развлекательные центры;".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 04 марта 2021 г.

Губернатор области М.Ведерников







