Когда-то люди и драконы жили бок о бок припеваючи, но вдруг откуда ни возьмись пришли злые друуны (здоровые фиолетовые кляксы) и давай всех в камень обращать. Затем друуны были повержены с помощью особого волшебного драконьего камня, и люди переобратились в людей, а драконы не переобратились. Без драконов люди рассорились и разбежались по отдельным государствам, а затем, спустя много лет, рассорились пуще прежнего, в пылу конфликта разбив драконий камень и растащив его по кускам. И опять понабежали друуны, поскольку драконий камень их удерживал, и снова принялись всех обращать в обычный камень. А спустя ещё много лет принцесса-сирота находит дракониху, победившую когда-то друунов и благополучно проспавшую все дальнейшие события. Теперь им вместе предстоит спасти мир.

Новый мультик от Disney "Райя и последний дракон" разрабатывался усилиями восьми сценаристов и четырёх режиссёров. Что многое уже о нём говорит. Нет, это, конечно, крупнобюджетный диснеевский мультик, и он чрезвычайно красив. Но вы когда-нибудь видели некрасивый крупнобюджетный диснеевский мультик? С тем же успехом можно воду хвалить за то, что она мокрая, небо - за то, что оно синее, огонь - за то, что он горячий. Диснеевские мультики выглядят всегда одинаково. Они могут быть по-разному раскрашены и наряжены, но в целом современная трёхмерная анимация вся на одно лицо, у кого-то победнее, у кого-то побогаче и повыпендрёжнее. Богаче всех - у Disney, богаче и выпендрёжнее всех - у Pixar. А Pixar - тоже Disney.

Здесь у нас фэнтези в паназиатском стиле: похожие на такс, длинные с короткими лапками драконы, наряды соответствующие, кунг-фу и прочие полагающиеся атрибуты. Кунг-фу на удивление много для мультика, девушки - подавляющее большинство сражений проходит между титульной героиней и одной супостаткой - от души колотят друг дружку, любо-дорого посмотреть. Сеттинг слегка украшен постапокалиптическими мотивами, иногда фильм небезуспешно пускается в подражание "Индиане Джонсу". Короче, крупнобюджетный диснеевский мультик, как ему и полагается, исправно развлекает и радует глаз, а также периодически планово раздражает (ну а как без утомительно гиперактивных комических персонажей?). С остальным имеются некоторые проблемки.

Закон Дяди Фёдора гласит: с увеличением количества авторов, занятых в написании одного текста, цельность и связность текста резко ухудшаются. У письма Дяди Фёдора, как мы знаем, было три автора. У "Райи", напомним, их восемь. И есть ощущение, что среди них как-то случайно затесались сценаристы другого фэнтези в паназиатском стиле - культового псевдоаниме-мультсериала Nickelodeon "Аватар: Легенда об Аанге". Потому что сюжетно, структурно, набором действующих лиц, не говоря уже об устройстве мира и раскладе сил внутри него, - да и как угодно вообще - "Райя" очень уж сильно мультсериал этот напоминает.

Энергичный, любознательный и довольно инфантильный спаситель мира, большой период времени проведший в небытии и на начальном этапе недостаточно сильный, чтобы исполнить предназначение, путешествует в постоянно пополняющейся компании друзей, последовательно посещая ряд локаций, в каждой из которых осваивает какую-то новую способность. И это так, всего лишь общее (хотя и достаточно подробное, не правда ли?) описание, подходящее под оба произведения, а там ведь и точечные сходства есть, и немало. Собственно, если называть вещи своими именами, "Райя" - женский ремейк "Аватара". Не особо старательно замаскированный и заметно упрощённый. Что делает сценарий ещё более дырявым и непродуманным.

Приведём лишь пару примеров. Основной квест состоит в том, чтобы собрать разбросанные по землям осколки драконьего камня, и каждый раз приходится их захватывать с боем, хотя никакой практической ценности они ни для кого не представляют, и единственная их функция - в совокупности образовывать артефакт для победы над злом, чего все без исключения (почти) желают. Зло - те самые друуны, которых никаким иным способом одолеть нельзя. Нет у них слабых мест. Кроме разве что одного: воды боятся (проклятый фанатами "Аватара" М. Найт Шьямалан сейчас второй раз икнул). Но почему-то никому в голову не приходит как-то это активно использовать. Возможно, потому что так бывает, когда кто-то пытается что-то скопировать, переделав и упростив, чтобы никто ничего не заподозрил.

Возможно, конечно, и обратное: все совпадения - не более чем совпадения. Это вовсе не отменяет очевидной корявости сочинённого ввосьмером сценария, но допустим. Тогда "Райя" - просто далеко не самый выдающийся, но вполне сносный типичный диснеевский мультик. С моралью про доверие, навязчиво вдалбливаемой посредством однообразных диалогов ("- Нельзя никому доверять. - Нет, надо всем доверять. - Вон отец мой доверял и додоверялся. - Ну и что, всё равно развязка докажет, что таки надо доверять") и уверенным креном в сторону экоактивистской риторики и полной феминизации всего. Модно, молодёжно, мультикультурально.

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