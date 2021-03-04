Расходы Пентагона на искусственный интеллект стали втрое выше гражданских

Пентагон и связанные с ним подрядчики потратят на научные разработки в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2021 году как минимум 5 миллиардов долларов. Речь только об открытой части работ, но и этот объем уже в 3-4 раза перекрывает аналогичные расходы в гражданской сфере.

"В рамках 305 незасекреченных НИОКР-программ министерства обороны в сфере искусственного интеллекта и машинного обучения общий военный бюджет США в сфере ИИ в 2021 финансовом году составляет 5 миллиардов долларов", - цитирует РИА Новости результаты исследований Стэнфордского университета.

Примерно такая же сумма была потрачена и год назад. Поэтому эксперты не исключают, что по факту итоговая сумма может быть увеличена при рассмотрении расходов 2021 года в Конгрессе. На этом настаивает специально созданная Комиссия по национальной безопасности в области искусственного интеллекта (NSCAI).

Из опубликованного ею доклада следует, что США "не готовы защищаться от угроз, связанных с технологиями искусственного интеллекта". И по этой причине должны вкладывать значительно больше ресурсов для поддержки инноваций в сфере ИИ. Только так, считают авторы доклада NSCAI, возможно обеспечить безопасность США и "защитить будущее демократии".

Те же аналитики проводят параллель с расходами США на искусственный интеллект в гражданской сфере. Год назад НИОКР в этом направлении собрали 1,1 млрд долларов, на 2021-й запланировано 1,5 миллиарда.