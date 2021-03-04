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04.03.2021 15:56
Рубрика: Общество

Эксперты: Школьному экологическому образованию в Москве нужен новый подход

Текст: Ирина Огилько

На Первом Московском педагогическом форуме обсудили экологическое образование и использование "зеленых" моделей в образовательном подходе. Что предложили эксперты, рассказали "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Как рассказал директор Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма Дмитрий Моргун, в школьном экологическом образовании сейчас необходим новый подход, который базируется не только на создании экологически ориентированной образовательной среды. "Когда мы апробировали модель зеленой школы в системе московского образования, говорили, что ключевое значение имеют ценности школьников, мотивирующие его на природо- и ресурсосбережение, - сказал Моргун. Между тем, экологическая проблематика сейчас намного шире, включат она волонтерство, социально-экологическую рекламу. Однако необходимо проводить определенную диагностику учащегося, которая показала его отношение и компетентность в области экологии. По словам сотрудника Музея Землеведения МГУ Людмилы Поповов, дополнительное экологическое образование может связать школу и вуз. В числе ключевых факторов формирования экологической образовательной среды она выделила практическую работу на природе и участие в олимпиадах и конкурсах. По мнению Поповой, важное значение в создании экологической среды в школе имеет компетентность учителя.

"Непрерывность экологического образования надо рассматривать не только как этапы начальной школы, детского сада, средней школы, студенчества. Это непрерывное обучение преподавателя, в первую очередь, потому что от компетентности преподавателя зависит очень и очень многое", - считает эксперт.

С ней согласился и заместитель директора школы №664 Юрий Байков, отметивший, что социокультурное сотрудничество детей и взрослых экологической направленности становится фундаментом для формирования у выпускника школы важнейших навыков, которые в будущем позволят ему иметь высокий уровень жизни.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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О практике таких школьных проектов рассказала учитель географии и биологии столичной школы №354 имени Д.М. Карбышева Вера Неделько. По ее словам, исследованиями школьники занимаются при помощи учителей и родителей. "Экологическое образование должно быть непрерывным, начиная с дошкольного возраста, и продолжаться в течение всей жизни. Экологические знания необходимы каждому человеку, чтобы осознавать последствия своих действий для природы и понимать, как можно снизить негативное воздействие на окружающую среду. Экологическое образование и просвещение должно включать не только теоретические знания, но и определённые практические навыки, которыми должен владеть каждый человек", - отметила Неделько.

Напомним, в Москве 8 февраля стартовал масштабный семинедельный педагогический форум, в рамках которого ведущие эксперты обсуждают опыт дистанционного обучения, новые формы и методики работы с учениками, а также основные векторы развития московского образования.

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