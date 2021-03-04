Москвичи отправили на переработку более 44,5 тысячи новогодних деревьев

В столице отправили на переработку более 44,5 тысячи новогодних деревьев. Их собрали за семь недель в рамках акции "Елочный круговорот - 2021". Об этом сообщает канал комплекса городского хозяйства Москвы в Telegram.

Самыми активными в этом году были жители Южного округа столицы - они принесли в пункты приема более семь тысяч деревьев. На втором месте север - шесть тысяч деревьев. Тройку замкнул юго-запад - 5,9 тысяч.

Из собранных деревьев получено 180 кубов щепы для обустройства экологических троп и подсыпки в вольерных комплексах.

По данным портала мэра Москвы, жители столицы каждый год поддерживают эту работу, сдают деревья и этим помогают городу. В этом году из 549 пунктов приема деревьев 112 появилось по итогам голосования на портале "Активный гражданин".