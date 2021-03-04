На малых вокзалах МЖД появились QR-коды с исторической информацией

На 25 малых вокзалах Московской железной дороги разместили QR-коды с исторической информацией. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

По данным пресс-службы, в Москве такие коды появились в Кунцево-1 МЦД-1 и на Каланчевской МЦД-2. В Подмосковье в 12 городах и населенных пунктах: Голутвин, Одинцово, Голицыно, Кубинка, Дрезна, Немчиновка, Чехов, Пушкино, Мытищи, Серпухов, Можайск и Дмитров. Остальные - в Смоленской, Курской, Владимирской, Тульской и других областях.

Все отмеченные QR-кодами здания вокзалов являются объектами культурного наследия, каждый из которых имеет уникальную летопись. Например, вокзал на станции Дмитров был построен в 1887 году. На фасаде размещена мемориальная доска, надпись на которой напоминает о том, что здесь в годы войны шли кровопролитные бои. Во время Великой Отечественной войны на защите Дмитрова на станции базировался бронепоезд №73 НКВД под командованием капитана Малышева. Вместе с водонапорной башней, сооруженной для заправки паровозов, вокзал образует единый архитектурный ансамбль, являющийся визитной карточкой города.

Здание вокзала железнодорожной станции Кунцево-1, возведенное по проекту выпускника Петербургского института гражданских сооружений Ивана Струкова в конце XIX века, когда особую популярность получил так называемый неорусский стиль, сохранилось практически в своем первозданном виде. Оно похоже на средневековый замок в миниатюре - с башенками, зубчатыми стенами и стрельчатыми окнами.

- Сохранение культурного наследия - важнейшая составляющая деятельности ОАО "РЖД". Сосуществование исторических зданий вокзалов и современной инфраструктуры создает неповторимую атмосферу для пассажиров железнодорожного транспорта, - отметил начальник МЖД Михаил Глазков.