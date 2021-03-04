В столичном Гагаринском тоннеле перекрыто движение из-за ДТП

Из-за аварии с участием легкового и грузового автомобилей движение в Гагаринском тоннеле перекрыто. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

По данным пресс-службы, авария произошла на внутренней стороне Гагаринского тоннеля, движение транспорта в сторону области перекрыто. На месте работают сотрудники автоинспекции.

Как отмечают в пресс-службе, загруженность движения в городе оценивается в 8 баллов. Основные затруднения - Садовое кольцо, ТТК, юг МКАДа, а также в районе Таганки и Лубянки.