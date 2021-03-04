Во Владимире отреставрировали троллейбус 1992 года. Он вновь выйдет на маршрут

Сообщается, что внешний вид троллейбуса, его ходовая часть, электроустановка, оборудование кабины водителя именно такие, какими были изначально. Для реставрации использовали оригинальные запчасти и детали от других машин.
Правда, сиденья в салоне установлены современные, антивандальные. Очевидно, найти прежние мягкие кресла реставраторы уже не смогли. И изготовить копии, соответственно, тоже.
Зато троллейбус покрасили в красно-белые цвета, с характерным "галстуком" впереди.
Изначально этот троллейбус был рыжего цвета. Он курсировал по маршруту №7 от проспекта Ленина до Владимирского электро-механического завода. Теперь троллейбус выйдет на маршрут №8. Это кольцевой, один из основных маршрутов Владимира, наряду с №1, соединяющим западную и восточную окраины города.
Добавим, что троллейбусы модели "ЗиУ-9" выпускались с 1972 по 2016 год на заводе в Энгельсе.