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4 марта 2021 г. 01:00
Общество
Текст: Артем Локалов

Во Владимире отреставрировали троллейбус 1992 года. Он вновь выйдет на маршрут

Троллейбус "ЗиУ-9" был построен в 1992 году и работал на городских маршрутах до 2010 года, потом несколько лет использовался как учебная машина. Во Владимире считают, что отреставрированный троллейбус будет привлекателен, в том числе, для туристов.
Отреставрированный троллейбус 1992 года. Фото: vk.com/club91330969
Отреставрированный троллейбус 1992 года. Фото: vk.com/club91330969

Сообщается, что внешний вид троллейбуса, его ходовая часть, электроустановка, оборудование кабины водителя именно такие, какими были изначально. Для реставрации использовали оригинальные запчасти и детали от других машин.

Фото: Артем Локалов
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Правда, сиденья в салоне установлены современные, антивандальные. Очевидно, найти прежние мягкие кресла реставраторы уже не смогли. И изготовить копии, соответственно, тоже.

Зато троллейбус покрасили в красно-белые цвета, с характерным "галстуком" впереди.

Изначально этот троллейбус был рыжего цвета. Он курсировал по маршруту №7 от проспекта Ленина до Владимирского электро-механического завода. Теперь троллейбус выйдет на маршрут №8. Это кольцевой, один из основных маршрутов Владимира, наряду с №1, соединяющим западную и восточную окраины города.

Добавим, что троллейбусы модели "ЗиУ-9" выпускались с 1972 по 2016 год на заводе в Энгельсе.

Темы дня:
#журнал Родина
#ретро
#реставрация