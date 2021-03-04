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04.03.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 2150
  • 2 Санкт-Петербург 986
  • 3 Московская область 693
  • 4 Нижегородская область 385
  • 5 Воронежская область 283
  • 6 Самарская область 271
  • 7 Ростовская область 271
  • 8 Иркутская область 205
  • 9 Саратовская область 187
  • 10 Пермский край 174
  • 11 Челябинская область 171
  • 12 Свердловская область 165
  • 13 Волгоградская область 161
  • 14 Красноярский край 154
  • 15 Вологодская область 148
  • 16 Ленинградская область 145
  • 17 Краснодарский край 145
  • 18 Пензенская область 144
  • 19 Тверская область 138
  • 20 Республика Башкортостан 134
  • 21 Алтайский край 128
  • 22 Ярославская область 127
  • 23 Кировская область 122
  • 24 Архангельская область 121
  • 25 Ставропольский край 120
  • 26 Курская область 119
  • 27 Владимирская область 118
  • 28 Тульская область 114
  • 29 Тамбовская область 113
  • 30 Республика Карелия 104
  • 31 Липецкая область 103
  • 32 Ульяновская область 103
  • 33 Ханты-Мансийский автономный округ 103
  • 34 Новосибирская область 100
  • 35 Республика Бурятия 98
  • 36 Калужская область 98
  • 37 Белгородская область 96
  • 38 Калининградская область 95
  • 39 Забайкальский край 95
  • 40 Псковская область 92
  • 41 Астраханская область 91
  • 42 Брянская область 89
  • 43 Тюменская область 87
  • 44 Омская область 87
  • 45 Республика Коми 82
  • 46 Приморский край 82
  • 47 Орловская область 80
  • 48 Удмуртская Республика 76
  • 49 Смоленская область 75
  • 50 Оренбургская область 74
  • 51 Мурманская область 69
  • 52 Кабардино-Балкарская Республика 68
  • 53 Ивановская область 67
  • 54 Республика Крым 67
  • 55 Новгородская область 63
  • 56 Курганская область 62
  • 57 Рязанская область 61
  • 58 Севастополь 55
  • 59 Кемеровская область 54
  • 60 Республика Татарстан 53
  • 61 Хабаровский край 52
  • 62 Республика Чувашия 51
  • 63 Республика Мордовия 44
  • 64 Республика Дагестан 44
  • 65 Костромская область 41
  • 66 Томская область 41
  • 67 Республика Саха (Якутия) 40
  • 68 Амурская область 37
  • 69 Республика Калмыкия 36
  • 70 Сахалинская область 36
  • 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
  • 72 Карачаево-Черкесская Республика 33
  • 73 Камчатский край 26
  • 74 Республика Марий Эл 26
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 25
  • 76 Республика Алтай 22
  • 77 Республика Хакасия 17
  • 78 Республика Адыгея 15
  • 79 Республика Ингушетия 12
  • 80 Чеченская Республика 12
  • 81 Магаданская область 5
  • 82 Республика Тыва 5
  • 83 Ненецкий автономный округ 4
  • 84 Еврейская автономная область 3
  • 85 Чукотский автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 290 135 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,03%
  • 2. Магаданская область 0,06%
  • 3. Еврейская автономная область 0,07%
За последние сутки подтверждено 475 смертей
  1. Москва 51
  2. Санкт-Петербург 48
  3. Московская область 29
  4. Ростовская область 22
  5. Воронежская область 17
  6. Архангельская область 15
  7. Красноярский край 15
  8. Краснодарский край 14
  9. Самарская область 13
  10. Свердловская область 13
  11. Ленинградская область 12
  12. Пермский край 11
  13. Алтайский край 11
  14. Тульская область 10
  15. Нижегородская область 10
  16. Ульяновская область 8
  17. Мурманская область 7
  18. Волгоградская область 7
  19. Челябинская область 7
  20. Иркутская область 7
  21. Смоленская область 6
  22. Тверская область 6
  23. Республика Дагестан 6
  24. Новосибирская область 6
  25. Владимирская область 5
  26. Ивановская область 5
  27. Липецкая область 5
  28. Ставропольский край 5
  29. Удмуртская Республика 5
  30. Саратовская область 5
  31. Курганская область 5
  32. Камчатский край 5
  33. Курская область 4
  34. Ярославская область 4
  35. Республика Крым 4
  36. Севастополь 4
  37. Республика Башкортостан 4
  38. Республика Татарстан 4
  39. Республика Хакасия 4
  40. Орловская область 3
  41. Вологодская область 3
  42. Республика Чувашия 3
  43. Оренбургская область 3
  44. Пензенская область 3
  45. Белгородская область 2
  46. Брянская область 2
  47. Рязанская область 2
  48. Тамбовская область 2
  49. Республика Карелия 2
  50. Псковская область 2
  51. Астраханская область 2
  52. Кабардино-Балкарская Республика 2
  53. Тюменская область 2
  54. Ханты-Мансийский автономный округ 2
  55. Республика Алтай 2
  56. Омская область 2
  57. Республика Бурятия 2
  58. Забайкальский край 2
  59. Приморский край 2
  60. Амурская область 2
  61. Хабаровский край 2
  62. Костромская область 1
  63. Республика Коми 1
  64. Республика Адыгея 1
  65. Республика Калмыкия 1
  66. Республика Марий Эл 1
  67. Кировская область 1
  68. Ямало-Ненецкий автономный округ 1

За весь период по России умерло 87 823 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 123 человека
  1. Санкт-Петербург 2609
  2. Москва 2421
  3. Московская область 587
  4. Нижегородская область 528
  5. Алтайский край 378
  6. Воронежская область 332
  7. Иркутская область 315
  8. Ростовская область 311
  9. Самарская область 297
  10. Астраханская область 289
  11. Пермский край 247
  12. Краснодарский край 228
  13. Архангельская область 218
  14. Ленинградская область 218
  15. Пензенская область 214
  16. Кировская область 208
  17. Ставропольский край 191
  18. Тверская область 184
  19. Ханты-Мансийский автономный округ 184
  20. Тамбовская область 182
  21. Республика Башкортостан 182
  22. Челябинская область 179
  23. Свердловская область 175
  24. Мурманская область 166
  25. Саратовская область 164
  26. Смоленская область 161
  27. Республика Карелия 161
  28. Ярославская область 159
  29. Вологодская область 156
  30. Волгоградская область 155
  31. Ивановская область 151
  32. Псковская область 147
  33. Республика Бурятия 147
  34. Республика Крым 146
  35. Владимирская область 144
  36. Красноярский край 143
  37. Курская область 132
  38. Забайкальский край 130
  39. Севастополь 121
  40. Омская область 121
  41. Орловская область 118
  42. Калужская область 117
  43. Липецкая область 117
  44. Тульская область 116
  45. Калининградская область 116
  46. Приморский край 115
  47. Ульяновская область 112
  48. Новосибирская область 107
  49. Костромская область 105
  50. Хабаровский край 101
  51. Томская область 95
  52. Белгородская область 92
  53. Тюменская область 89
  54. Брянская область 88
  55. Новгородская область 86
  56. Республика Хакасия 85
  57. Республика Коми 81
  58. Удмуртская Республика 81
  59. Курганская область 77
  60. Рязанская область 74
  61. Кабардино-Балкарская Республика 72
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ 71
  63. Республика Татарстан 59
  64. Оренбургская область 59
  65. Республика Мордовия 57
  66. Амурская область 57
  67. Республика Марий Эл 54
  68. Кемеровская область 51
  69. Республика Калмыкия 45
  70. Республика Северная Осетия - Алания 45
  71. Республика Саха (Якутия) 45
  72. Карачаево-Черкесская Республика 44
  73. Республика Дагестан 42
  74. Сахалинская область 42
  75. Республика Чувашия 41
  76. Камчатский край 41
  77. Республика Алтай 29
  78. Республика Адыгея 27
  79. Республика Ингушетия 26
  80. Чеченская Республика 25
  81. Республика Тыва 11
  82. Магаданская область 10
  83. Еврейская автономная область 10
  84. Чукотский автономный округ 4
  85. Ненецкий автономный округ 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 869 857.

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