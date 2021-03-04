За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,4% - без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 2150
- 2 Санкт-Петербург 986
- 3 Московская область 693
- 4 Нижегородская область 385
- 5 Воронежская область 283
- 6 Самарская область 271
- 7 Ростовская область 271
- 8 Иркутская область 205
- 9 Саратовская область 187
- 10 Пермский край 174
- 11 Челябинская область 171
- 12 Свердловская область 165
- 13 Волгоградская область 161
- 14 Красноярский край 154
- 15 Вологодская область 148
- 16 Ленинградская область 145
- 17 Краснодарский край 145
- 18 Пензенская область 144
- 19 Тверская область 138
- 20 Республика Башкортостан 134
- 21 Алтайский край 128
- 22 Ярославская область 127
- 23 Кировская область 122
- 24 Архангельская область 121
- 25 Ставропольский край 120
- 26 Курская область 119
- 27 Владимирская область 118
- 28 Тульская область 114
- 29 Тамбовская область 113
- 30 Республика Карелия 104
- 31 Липецкая область 103
- 32 Ульяновская область 103
- 33 Ханты-Мансийский автономный округ 103
- 34 Новосибирская область 100
- 35 Республика Бурятия 98
- 36 Калужская область 98
- 37 Белгородская область 96
- 38 Калининградская область 95
- 39 Забайкальский край 95
- 40 Псковская область 92
- 41 Астраханская область 91
- 42 Брянская область 89
- 43 Тюменская область 87
- 44 Омская область 87
- 45 Республика Коми 82
- 46 Приморский край 82
- 47 Орловская область 80
- 48 Удмуртская Республика 76
- 49 Смоленская область 75
- 50 Оренбургская область 74
- 51 Мурманская область 69
- 52 Кабардино-Балкарская Республика 68
- 53 Ивановская область 67
- 54 Республика Крым 67
- 55 Новгородская область 63
- 56 Курганская область 62
- 57 Рязанская область 61
- 58 Севастополь 55
- 59 Кемеровская область 54
- 60 Республика Татарстан 53
- 61 Хабаровский край 52
- 62 Республика Чувашия 51
- 63 Республика Мордовия 44
- 64 Республика Дагестан 44
- 65 Костромская область 41
- 66 Томская область 41
- 67 Республика Саха (Якутия) 40
- 68 Амурская область 37
- 69 Республика Калмыкия 36
- 70 Сахалинская область 36
- 71 Ямало-Ненецкий автономный округ 36
- 72 Карачаево-Черкесская Республика 33
- 73 Камчатский край 26
- 74 Республика Марий Эл 26
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 25
- 76 Республика Алтай 22
- 77 Республика Хакасия 17
- 78 Республика Адыгея 15
- 79 Республика Ингушетия 12
- 80 Чеченская Республика 12
- 81 Магаданская область 5
- 82 Республика Тыва 5
- 83 Ненецкий автономный округ 4
- 84 Еврейская автономная область 3
- 85 Чукотский автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 290 135 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,03%
- 2. Магаданская область 0,06%
- 3. Еврейская автономная область 0,07%
За последние сутки подтверждено 475 смертей
- Москва 51
- Санкт-Петербург 48
- Московская область 29
- Ростовская область 22
- Воронежская область 17
- Архангельская область 15
- Красноярский край 15
- Краснодарский край 14
- Самарская область 13
- Свердловская область 13
- Ленинградская область 12
- Пермский край 11
- Алтайский край 11
- Тульская область 10
- Нижегородская область 10
- Ульяновская область 8
- Мурманская область 7
- Волгоградская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Смоленская область 6
- Тверская область 6
- Республика Дагестан 6
- Новосибирская область 6
- Владимирская область 5
- Ивановская область 5
- Липецкая область 5
- Ставропольский край 5
- Удмуртская Республика 5
- Саратовская область 5
- Курганская область 5
- Камчатский край 5
- Курская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Крым 4
- Севастополь 4
- Республика Башкортостан 4
- Республика Татарстан 4
- Республика Хакасия 4
- Орловская область 3
- Вологодская область 3
- Республика Чувашия 3
- Оренбургская область 3
- Пензенская область 3
- Белгородская область 2
- Брянская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Республика Карелия 2
- Псковская область 2
- Астраханская область 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Тюменская область 2
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Республика Алтай 2
- Омская область 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Приморский край 2
- Амурская область 2
- Хабаровский край 2
- Костромская область 1
- Республика Коми 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
За весь период по России умерло 87 823 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 123 человека
- Санкт-Петербург 2609
- Москва 2421
- Московская область 587
- Нижегородская область 528
- Алтайский край 378
- Воронежская область 332
- Иркутская область 315
- Ростовская область 311
- Самарская область 297
- Астраханская область 289
- Пермский край 247
- Краснодарский край 228
- Архангельская область 218
- Ленинградская область 218
- Пензенская область 214
- Кировская область 208
- Ставропольский край 191
- Тверская область 184
- Ханты-Мансийский автономный округ 184
- Тамбовская область 182
- Республика Башкортостан 182
- Челябинская область 179
- Свердловская область 175
- Мурманская область 166
- Саратовская область 164
- Смоленская область 161
- Республика Карелия 161
- Ярославская область 159
- Вологодская область 156
- Волгоградская область 155
- Ивановская область 151
- Псковская область 147
- Республика Бурятия 147
- Республика Крым 146
- Владимирская область 144
- Красноярский край 143
- Курская область 132
- Забайкальский край 130
- Севастополь 121
- Омская область 121
- Орловская область 118
- Калужская область 117
- Липецкая область 117
- Тульская область 116
- Калининградская область 116
- Приморский край 115
- Ульяновская область 112
- Новосибирская область 107
- Костромская область 105
- Хабаровский край 101
- Томская область 95
- Белгородская область 92
- Тюменская область 89
- Брянская область 88
- Новгородская область 86
- Республика Хакасия 85
- Республика Коми 81
- Удмуртская Республика 81
- Курганская область 77
- Рязанская область 74
- Кабардино-Балкарская Республика 72
- Ямало-Ненецкий автономный округ 71
- Республика Татарстан 59
- Оренбургская область 59
- Республика Мордовия 57
- Амурская область 57
- Республика Марий Эл 54
- Кемеровская область 51
- Республика Калмыкия 45
- Республика Северная Осетия - Алания 45
- Республика Саха (Якутия) 45
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Республика Дагестан 42
- Сахалинская область 42
- Республика Чувашия 41
- Камчатский край 41
- Республика Алтай 29
- Республика Адыгея 27
- Республика Ингушетия 26
- Чеченская Республика 25
- Республика Тыва 11
- Магаданская область 10
- Еврейская автономная область 10
- Чукотский автономный округ 4
- Ненецкий автономный округ 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 869 857.