За сутки в России подтверждено 11 385 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 12,4% - без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 2150

2 Санкт-Петербург 986

3 Московская область 693

4 Нижегородская область 385

5 Воронежская область 283

6 Самарская область 271

7 Ростовская область 271

8 Иркутская область 205

9 Саратовская область 187

10 Пермский край 174

11 Челябинская область 171

12 Свердловская область 165

13 Волгоградская область 161

14 Красноярский край 154

15 Вологодская область 148

16 Ленинградская область 145

17 Краснодарский край 145

18 Пензенская область 144

19 Тверская область 138

20 Республика Башкортостан 134

21 Алтайский край 128

22 Ярославская область 127

23 Кировская область 122

24 Архангельская область 121

25 Ставропольский край 120

26 Курская область 119

27 Владимирская область 118

28 Тульская область 114

29 Тамбовская область 113

30 Республика Карелия 104

31 Липецкая область 103

32 Ульяновская область 103

33 Ханты-Мансийский автономный округ 103

34 Новосибирская область 100

35 Республика Бурятия 98

36 Калужская область 98

37 Белгородская область 96

38 Калининградская область 95

39 Забайкальский край 95

40 Псковская область 92

41 Астраханская область 91

42 Брянская область 89

43 Тюменская область 87

44 Омская область 87

45 Республика Коми 82

46 Приморский край 82

47 Орловская область 80

48 Удмуртская Республика 76

49 Смоленская область 75

50 Оренбургская область 74

51 Мурманская область 69

52 Кабардино-Балкарская Республика 68

53 Ивановская область 67

54 Республика Крым 67

55 Новгородская область 63

56 Курганская область 62

57 Рязанская область 61

58 Севастополь 55

59 Кемеровская область 54

60 Республика Татарстан 53

61 Хабаровский край 52

62 Республика Чувашия 51

63 Республика Мордовия 44

64 Республика Дагестан 44

65 Костромская область 41

66 Томская область 41

67 Республика Саха (Якутия) 40

68 Амурская область 37

69 Республика Калмыкия 36

70 Сахалинская область 36

71 Ямало-Ненецкий автономный округ 36

72 Карачаево-Черкесская Республика 33

73 Камчатский край 26

74 Республика Марий Эл 26

75 Республика Северная Осетия-Алания 25

76 Республика Алтай 22

77 Республика Хакасия 17

78 Республика Адыгея 15

79 Республика Ингушетия 12

80 Чеченская Республика 12

81 Магаданская область 5

82 Республика Тыва 5

83 Ненецкий автономный округ 4

84 Еврейская автономная область 3

85 Чукотский автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 290 135 случаев (+0,27%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,03%

2. Магаданская область 0,06%

3. Еврейская автономная область 0,07% За последние сутки подтверждено 475 смертей Москва 51 Санкт-Петербург 48 Московская область 29 Ростовская область 22 Воронежская область 17 Архангельская область 15 Красноярский край 15 Краснодарский край 14 Самарская область 13 Свердловская область 13 Ленинградская область 12 Пермский край 11 Алтайский край 11 Тульская область 10 Нижегородская область 10 Ульяновская область 8 Мурманская область 7 Волгоградская область 7 Челябинская область 7 Иркутская область 7 Смоленская область 6 Тверская область 6 Республика Дагестан 6 Новосибирская область 6 Владимирская область 5 Ивановская область 5 Липецкая область 5 Ставропольский край 5 Удмуртская Республика 5 Саратовская область 5 Курганская область 5 Камчатский край 5 Курская область 4 Ярославская область 4 Республика Крым 4 Севастополь 4 Республика Башкортостан 4 Республика Татарстан 4 Республика Хакасия 4 Орловская область 3 Вологодская область 3 Республика Чувашия 3 Оренбургская область 3 Пензенская область 3 Белгородская область 2 Брянская область 2 Рязанская область 2 Тамбовская область 2 Республика Карелия 2 Псковская область 2 Астраханская область 2 Кабардино-Балкарская Республика 2 Тюменская область 2 Ханты-Мансийский автономный округ 2 Республика Алтай 2 Омская область 2 Республика Бурятия 2 Забайкальский край 2 Приморский край 2 Амурская область 2 Хабаровский край 2 Костромская область 1 Республика Коми 1 Республика Адыгея 1 Республика Калмыкия 1 Республика Марий Эл 1 Кировская область 1 Ямало-Ненецкий автономный округ 1 За весь период по России умерло 87 823 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 123 человека Санкт-Петербург 2609 Москва 2421 Московская область 587 Нижегородская область 528 Алтайский край 378 Воронежская область 332 Иркутская область 315 Ростовская область 311 Самарская область 297 Астраханская область 289 Пермский край 247 Краснодарский край 228 Архангельская область 218 Ленинградская область 218 Пензенская область 214 Кировская область 208 Ставропольский край 191 Тверская область 184 Ханты-Мансийский автономный округ 184 Тамбовская область 182 Республика Башкортостан 182 Челябинская область 179 Свердловская область 175 Мурманская область 166 Саратовская область 164 Смоленская область 161 Республика Карелия 161 Ярославская область 159 Вологодская область 156 Волгоградская область 155 Ивановская область 151 Псковская область 147 Республика Бурятия 147 Республика Крым 146 Владимирская область 144 Красноярский край 143 Курская область 132 Забайкальский край 130 Севастополь 121 Омская область 121 Орловская область 118 Калужская область 117 Липецкая область 117 Тульская область 116 Калининградская область 116 Приморский край 115 Ульяновская область 112 Новосибирская область 107 Костромская область 105 Хабаровский край 101 Томская область 95 Белгородская область 92 Тюменская область 89 Брянская область 88 Новгородская область 86 Республика Хакасия 85 Республика Коми 81 Удмуртская Республика 81 Курганская область 77 Рязанская область 74 Кабардино-Балкарская Республика 72 Ямало-Ненецкий автономный округ 71 Республика Татарстан 59 Оренбургская область 59 Республика Мордовия 57 Амурская область 57 Республика Марий Эл 54 Кемеровская область 51 Республика Калмыкия 45 Республика Северная Осетия - Алания 45 Республика Саха (Якутия) 45 Карачаево-Черкесская Республика 44 Республика Дагестан 42 Сахалинская область 42 Республика Чувашия 41 Камчатский край 41 Республика Алтай 29 Республика Адыгея 27 Республика Ингушетия 26 Чеченская Республика 25 Республика Тыва 11 Магаданская область 10 Еврейская автономная область 10 Чукотский автономный округ 4 Ненецкий автономный округ 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 869 857. Роспотребнадзор: "Нигерийский" вариант коронавируса в России не обнаружен