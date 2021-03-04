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04.03.2021 06:48

Нелегкий хлеб

Как засуха, пандемия и экспортные пошлины отразились на приоритетах работы сибирских аграриев
Текст: Сергей Зюзин (Алтайский край)
Российская газета - Экономика Сибири № 46(8397)
В Белокурихе прошла XIV Зимняя зерновая конференция. Одна из ключевых дискуссионных площадок для экспертов аграрной отрасли объединила ведущих аналитиков зернового рынка России, представителей 134 компаний из двадцати субъектов федерации и пяти стран.
Аналитики уверены, что в нынешнем зерновом сезоне Россия обеспечит себе твердое первое место в мире по экспорту пшеницы. Фото: Татьяна Кравченко Аналитики уверены, что в нынешнем зерновом сезоне Россия обеспечит себе твердое первое место в мире по экспорту пшеницы. Фото: Татьяна Кравченко
Аналитики уверены, что в нынешнем зерновом сезоне Россия обеспечит себе твердое первое место в мире по экспорту пшеницы. Фото: Татьяна Кравченко

По словам одного из организаторов форума - президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана, еще в начале января с проведением конференции не было никакой ясности. Необходимость соблюдения мер безопасности, связанных с пандемией, вынудила организаторов ограничить до половины наполняемость зала и ввести дистанционный формат участия.

Напасти и недоумение

Министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев подчеркнул, что в прошлом году региональный АПК работал не только в условиях распространения коронавирусной инфекции, но и в режиме чрезвычайной ситуации.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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- ЧС была введена в пятидесяти сельских районах и одном городском округе. Причем в тридцати районах одновременно наблюдались и суховеи, и почвенная засуха, и воздушная. Раньше у нас такого не было, - напомнил министр. - Потом в Бийско-Чумышской и Приалейской зонах выпали осадки, и в тридцати районах мы сняли режим ЧС. Но в других он оставался практически до конца года. Гибель сельхозкультур была подтверждена в трех десятках муниципальных образований на общей площади 150 тысяч гектаров. По данным минсельхоза РФ, ущерб по прямым понесенным затратам на Алтае превысил 617 миллионов руб-лей, в том числе по застрахованным посевам - 46 миллионов (12 хозяйств), незастрахованным - 567 миллионов (220 хозяйств Западной и Восточной Кулунды и Приалейской зоны). По сравнению с 2019 годом, снизились урожаи зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы, картофеля и кормовых культур. Индекс производства в сельском хозяйстве составил 96 процентов (в растениеводстве - 93).

В России Алтайский край является одним из лидеров по страхованию посевов - более 370 тысяч гектаров. Однако, по словам многих участников конференции, некоторым сельхозпредприятиям пришел отказ в возмещении, хотя они подпали под действие режима ЧС и был подсчитан официальный ущерб. Такие отказы у аграриев вызвали, мягко говоря, недоумение. Региональному минсельхозу пришлось обращаться в Национальный союз страховщиков ответственности и Министерство сельского хозяйства РФ с просьбой дать принципиальную оценку подобной практике страховых компаний.

Прошлогодняя засуха была сильнее, чем в 2008-м и 2012-м. Однако серьезное техническое перевооружение отрасли и переход на современные технологии позволили смягчить последствия и получить в целом неплохой урожай. Валовой сбор зерна составил около четырех миллионов тонн (на 640 тысяч тонн меньше, чем в 2019-м).

- Доля края в сибирском каравае в среднем составляла третью часть, но по итогам прошлого года она снизилась до 27 процентов, - отметил Александр Чеботаев. - В рейтинге российских регионов по валовому сбору яровой пшеницы край, всегда занимавший первое место, опустился на второе. Думаю, в нынешнем году мы вернем прежнюю позицию. А по овсу и гречихе удалось сохранить лидерство.

Перекосы регулирования

Но если засуха поразила часть российских регионов, то другая проблема коснулась всех хлеборобов. Она связана с особенностями госрегулирования цен на продукцию и с экспортными пошлинами, метод расчета которых, по мнению участников конференции, нуждается в радикальной корректировке.

- У нас огромный ассортимент регуляторных мер на различных товарных рынках, - отметил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). - Это и квоты на зерно, и пошлины на пшеницу, кукурузу, ячмень и масличные культуры. Сюда же относится административное регулирование цен на бутилированное растительное масло и свекловичный сахар. Кстати, цены на масло на мировом рынке постоянно растут, а спрос на него повышается. Увеличение пошлины на подсолнечное масло для наших производителей не стало трагичным, удар прошел по касательной. Хотя есть маленькая неприятность, которая может вырасти в большую. Никто не хочет производить бутылку - даже те, кто раньше на этом специализировался. Все постепенно переходят на производство и экспорт сырого масла, который пошлинами пока не регулируется. И есть вероятность, что впервые в России цена на нерафинированное масло превысит цену на рафинированное дезодорированное. Но долго так продолжаться не может. Это нездоровая ситуация - продовольственные полки начинают пустеть. Переработчикам надо срочно искать компромисс с аграриями, выращивающими масличные. Иначе сработают жесткие регуляторы.

Какие товары вывозят из Сибири контрабандой

- Алтайский край - единственный регион в Сибири, где выращивают сахарную свеклу, - продолжил гендиректор ИКАР. - В сахарной отрасли влияние регуляторных механизмов значительно сильнее. В отличие от переработчиков подсолнечника, у "сахарников" нет вариантов. Они выпускают только белый сахар, который надлежит продавать с завода по 36 рублей за килограмм, и не дороже. Но осенью 2020 года переработчики сахарной свеклы, не подозревая об административных ограничениях, закупали сырье по более высокой цене, исходя из расчета, что будут отпускать сахар по 40-42 рубля за килограмм. И как им вернуть эту разницу? Даже если исходить из того, что ограничительная мера была правильной, все равно 36 рублей за кило-грамм белого сахара - очень низкая цена. У производителей возникнут серьезные финансовые проблемы. На мой взгляд, главное, чтобы государство не увлеклось регуляторной тематикой. Фиксированные цены могут породить вал болезненных решений для отрасли.

Выводы коллеги поддержал гендиректор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко:

- Экспортные пошлины приведут к тому, что мы недовывезем около четырех миллионов тонн пшеницы и порядка миллиона тонн кукурузы. В начале февраля 2021 года отгрузили 2,9 миллиона тонн пшеницы, а когда пошлина достигла 25 евро на тонну - около четырехсот тысяч тонн. С 1 марта опустится еще один шлагбаум - пятьдесят евро за тонну. В ожидании этого активизировалась экспортная инфраструктура, взлетели ставки фрахта. А что произойдет в марте, никто не знает. Вероятно, экспорт будет около нуля.

Медленное просачивание

Основные направления экспорта сельхозпродукции для сибирских аграриев определяют географическое положение и особенности транспортной логистики - это прежде всего бывшие союзные республики Средней Азии и Юго-Восточная Азия. Наиболее заманчивым и одновременно самым сложным является гигантский рынок Китая.

Экспорт российской сельхозтехники в 2020 году достиг рекордного уровня

- Если мы хотим работать на китайском рынке - а на нем надо работать, - следует понимать, что сегодня он значительно конкурентнее, чем два-три года назад, - подчеркнул профессор Высшей школы экономики Алексей Маслов. - Китай еще больше стал нуждаться в различных видах пищевой продукции - свежей, замороженной, полуфабрикатах, в качественных финальных продуктах. Но при этом на китайский рынок вышло значительное число компаний, и теперь на нем востребована не всякая продукция, а та, которая соответствует запросам местного потребителя, - от цвета упаковки до вкусовых качеств. Раньше Китай мало импортировал и много экспортировал, а сейчас он создал уникальные условия для ввоза продукции - было бы желание. Подавляющее большинство американских, британских, австралийских предприятий, выпускающих пищевую продукцию, этим воспользовалось. Мы же пока работаем через посредников, а это большая ошибка. На китайский рынок надо выходить самостоятельно, изучив его особенности. Наш бизнес совершенно не осваивает два главных сектора, в которых китайцы узнают об импортных товарах - соцсети и сарафанное радио (местные предприниматели). Поэтому китайцы до сих пор не знают ни о каких особенностях российской продукции. Чтобы закрепиться на несырьевом рынке КНР, надо ехать туда и внедряться изнутри. Здесь нужен принцип "медленного просачивания".

Собственно, таким образом зашел на китайский рынок "Алейскзернопродукт". По мнению Алексея Маслова, КНР на протяжении ближайших трех лет будет самым быстрорастущим рынком. В качестве альтернативных, более простых, но менее емких рынков остаются Вьетнам, Индия и Индонезия.

Кстати

Эксперты Зимней зерновой конференции назвали предполагаемый объем экспорта российской пшеницы в нынешнем зерновом сезоне. По мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, это 38,5 миллиона тонн, что обеспечит нашей стране твердое первое место в мире (около двадцати процентов мирового рынка). Владимир Петриченко говорит о 36-37, в худшем случае о 33-34 миллионах тонн.

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