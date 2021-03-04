Обнародован проект универсального транспортно-госпитального судна. Его разработали в "Невском проектно-конструкторском бюро".

Важная особенность судна в его универсальности. Оно может работать как в интересах военных, так и гражданских потребителей медицинских услуг. Кроме теплых морей судно с усиленным корпусом способно выполнять свои миссии и в арктических широтах. Кстати сказать, его конфигурация очень напоминает облик ледоколов последнего поколения. А еще его можно использовать для транспортировки десанта.

Как заявили разработчики, в проекте универсального транспортно-госпитального судна собраны все функции, необходимые для проведения гуманитарных операций с оказанием высококлассной медицинской помощи в любом регионе нашей страны и мира, где есть выход к морю.

Насколько известно, сейчас в составе ВМФ находятся три госпитальных судна из четырех, построенных в Польше еще во времена СССР. Они давно морально и физически устарели. Между тем потребность в таких судах встала со всей очевидностью и будет только расти.

Отечественный Военно-морской флот вновь становится океанским. А значит, в дальних походах ему необходимо качественное медицинское обеспечение. Российская группировка военно-воздушных, сухопутных и военно-морских сил в Сирии будет дислоцироваться в этой стране достаточно долго. В этом случае госпитальное судно, постоянно находящееся в акватории Средиземного моря, просто необходимо.

Начинается создание пункта материально-технического обеспечения нашего флота в Судане. И это тоже требует нахождения там морского госпиталя.

Нельзя игнорировать нашу активизацию в Арктике. Людям, работающим в суровых северных широтах, желательно оказывать квалифицированную медпомощь без их эвакуации, как принято говорить, на Большую землю.

То есть необходимость ускоренного строительства универсальных транспортно-госпитальных судов уже сейчас достаточно велика. И в высших эшелонах власти это понимают. В июне прошлого года вопрос о закупке госпитальных судов поднимал министр обороны Сергей Шойгу. Тему обсуждали и на совещании в правительстве. Минпромторг поддержал идею и рекомендовал строить госпитальные суда в России, а не заказывать их за рубежом, как это практиковалось в советское время.

Универсальное госпитальное судно, спроектированное в Санкт-Петербурге, предлагается в нескольких вариантах - с судовым госпиталем на 500 и 1000 человек. В первом случае возможно размещение десанта и техники в грузовых помещениях. Во втором случае предусмотрены только лечебные помещения. Надо отметить, что их оснастка будет самой современной.

Судовой госпиталь сможет принять от 500 до 1000 человек и нести на борту до 6 вертолетов

В плавучем госпитале должны быть рентгеновская аппаратура и компьютерные томографы, новейшее хирургическое оборудование, аппараты искусственной почки и многое другое, чем обычно располагают только центральные медицинские учреждения.

Водоизмещение судна около 30 тысяч тонн. Площадь стационарного госпиталя - более 14 тысяч квадратных метров. Экипаж судна - 60 человек, личный состав госпиталя - 742 человека. Судно может нести на верхней палубе до шести вертолетов.